Кинокритик Глеб Морев о «Булгакове» Чудаковой в Киеве

В Украине выходит перевод биографии Булгакова, написанной Мариэттой Чудаковой. Для зет-пропагандистов этот факт разрушает навязываемую ими картину «отмены русской культуры», а потому требует интерпретации, восстанавливающей простой мир ура-патриота.

За дело берется Захар Прилепин. Его объяснение сводится к тому, что книга Чудаковой это «злобная антисоветчина», которую любят в Украине сегодня. Прилепин, как известно, и сам не чужд биографическому жанру — он написал несколько биографий советских писателей. Ни одна из них и близко не приближается по значению и уровню к книге Чудаковой, вышедшей более 30 лет назад и ставшей классической — и для булгаковедения, и для изучения истории русской литературы 20-30-х годов прошлого века.

Предположить, что Прилепин не понимает истинной ценности и смысла книги Чудаковой, трудно — это было бы равносильно аттестации его как дегенерата. При всем своеобразии своего творческого облика дегенератом Прилепин — в отличие от большинства своих соратников — не выглядит. Значит, лжет и знает, что лжет. Но отказаться от сознательно примитивизируемой картины мира, в которой Булгаков это враг Украины, Прилепин не может.

Дашь слабину в сторону признания сложности мира, и посыпется вся фантомная конструкция с «нацистами в Киеве», тотально уничтожающими русскую культуру. Ради ее устойчивости приходится выглядеть дегенератом.

Оригинал.