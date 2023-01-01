Бабушку эмигрировавшего активиста задержали в новогоднюю ночь

SOTA и «ОВД-Инфо»* сообщили, что в Москве в квартире бабушки активиста Тимофея Илюшина прошел обыск. Женщину удерживали в полицейской машине до утра, угрожали ей уголовным делом и заламывали руки.
Об обыске рассказал сам активист. Участковый и полицейский пришли к его бабушке в новогоднюю ночь. В этой квартире Илюшин прописан, но не живет: он еще летом уехал из России.
Бабушке угрожали возбуждением уголовного дела о «дискредитации армии» за посты внука, заламывали руки и угрожали делом за «ложные показания», если внук не вернется в Россию.
Из квартиры во время обыска забрали технику и листовки, которые активист готовил к выборам в муниципалитеты, Мособлдуму и Госдуму. Женщину отпустили в шесть утра с обязательством о явке в отдел.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».