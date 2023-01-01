Бабушку эмигрировавшего активиста задержали в новогоднюю ночь

SOTA и «ОВД-Инфо»‎* сообщили, что в Москве в квартире бабушки активиста Тимофея Илюшина прошел обыск. Женщину удерживали в полицейской машине до утра, угрожали ей уголовным делом и заламывали руки.

Об обыске рассказал сам активист. Участковый и полицейский пришли к его бабушке в новогоднюю ночь. В этой квартире Илюшин прописан, но не живет: он еще летом уехал из России.

Бабушке угрожали возбуждением уголовного дела о «‎дискредитации армии»‎ за посты внука, заламывали руки и угрожали делом за «ложные показания»‎, если внук не вернется в Россию.

Из квартиры во время обыска забрали технику и листовки, которые активист готовил к выборам в муниципалитеты, Мособлдуму и Госдуму. Женщину отпустили в шесть утра с обязательством о явке в отдел.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».