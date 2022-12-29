Член ОНК Владимирской области рассказал о здоровье Алексея Горинова

В группе поддержки политика Алексея Горинова сообщили о визите к нему председателя ОНК по Владимирской области Сергея Яжана.

Яжан рассказал, что Горинов находится в больнице ИК-3. Сейчас он получает необходимое лечение, в ИК-2 в Покрове его переведут после праздников.

«Алексею проводят исследование, и он получает необходимое лечение. В данный момент он чувствует себя хорошо. Горинов останется под наблюдением врачей на праздники, а потом будет переведен в ИК-2 в Покрове. ОНК будет следить за его судьбой», — рассказал Яжан.

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