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#Новости

Член ОНК Владимирской области рассказал о здоровье Алексея Горинова

29.12.2022

Он пробудет в ведомственной больнице все праздники

В группе поддержки политика Алексея Горинова сообщили о визите к нему председателя ОНК по Владимирской области Сергея Яжана.

Яжан рассказал, что Горинов находится в больнице ИК-3. Сейчас он получает необходимое лечение, в ИК-2 в Покрове его переведут после праздников. 

«Алексею проводят исследование, и он получает необходимое лечение. В данный момент он чувствует себя хорошо. Горинов останется под наблюдением врачей на праздники, а потом будет переведен в ИК-2 в Покрове. ОНК будет следить за его судьбой», — рассказал Яжан. 


Фото: SOTA.

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