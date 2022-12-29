В Сочи госпитализировали 71-летнего активиста, обвиняемого в «дискредитации армии»‎

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что в Сочи госпитализировали активиста Владимира Атаманчука. Уголовное дело о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.280.3 УК) против него против возбудили 21 сентября, мужчина под подпиской о невыезде. Его здоровье ухудшилось из-за давления следствия.

Дело Владимира Атаманчука расследовали сначала в Лазаревском районе Сочи, но потом передали в Центральный район. Следователь требует от него почти каждый день является на следственные действия, но мужчине нужно преодолеть более ста километров.

В декабре он получил сразу пять повесток к следователю. В больницу он обратился 26 декабря, врачи нашли серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата. Атаманчук также сказал, что его адвокат не может быть на всех допросах из-за занятости.

Следователь в ответ начал угрожать, что доставит Атаманчука на допрос силой, а если его адвокат не сможет явиться, то найдет мужчине «своего» защитника.

«В силу возраста, заболевания и финансовых сложностей я не могу ездить по столько километров в день. Если меня повезут силой и закроют без лечения, то я просто умру в этой тюрьме, потому что испытываю сильные боли и мне необходимо лечение», — объяснил активист «Кавказскому узлу»‎*.

27 декабря Атаманчука госпитализировали с сердечным приступом возле здания УВД города Сочи после очередного вызова на допрос. В тот же день, пока он был в поликлинике, следователь стал названивать ему и требовать явиться на допрос. Врач, под угрозами от следователя, написал справку о том, что Атаманчук может участвовать в следственных действиях, хоть и на больничном.

«Я был вынужден в очень плохом состоянии добираться до железнодорожного вокзала, где сел на электричку в 13.15 мск. В электричке мне стало плохо. Добрые люди помогли мне добраться до УВД. Но возле УВД стало совсем плохо и мне вызвали скорую помощь. Следователь это видел», — рассказал мужчина.

Пока активист был в больнице, следователь позвонил его соседке, угрожая объявить в розыск Атаманчука.

«Я должен 80 000 рублей, отсидел пять суток, а теперь меня просто доводят до смерти. Я не уверен, что доживу до их суда при таком прессинге, и поэтому решил написать завещание в пользу детей-сирот, если со мной что-то случится», — сказал активист.

Долг образовался после двух штрафов за «дискредитацию армии»‎ в мае 2022 года. В марте его арестовали на 10 суток за «организацию несогласованной акции»‎, а в сентябре — на пять суток за «неповиновение требованиям сотрудников полиции»‎.

Фото: Владимир Атаманчук/«Кавказский узел»*‎.

*«ОВД-Инфо»‎ и «Кавказский узел»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.