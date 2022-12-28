Студентке из Архангельской области назначили запрет определенных действий

В Архангельской области студентку Олесю Кривцову отпустили под запрет определенных действий. У нее прошел обыск и допрос 27 декабря по делу о «повторной дискредитации армии РФ» (ст. 280.3 УК) и об «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК).

SOTA сообщала, что ее ранее привлекали по административной статье о «дискредитации армии» (ст. 20.3.3 КоАП). Она расклеивала антивоенные листовки.

Сегодня выяснилось, что дело против Олеси возбудили декабря. Поводом стал репорт во «ВКонтакте»‎ поста уехавшего из России архангельского активиста и сторис с постом о взрыве на Крымском мосту.

Приморский районный суд Архангельской области назначил ей запрет определенных действий. Студентке запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи, а также получать и отправлять почту и телеграфные отправления. Средствами связи можно пользоваться только в экстренных случаях. Доносы на девушку написали студенты-«патриоты»‎ с истфака САФУ и известный петербургский гомофоб и доносчик Тимур Булатов.

Фото: SOTA.