Экс-координатор Штаба Навального* в Иркутске получил условный срок

«Сибирь.Реалии»‎** сообщила, что в Иркутске вынесли приговор бывшему координатору Штаба Навального* Захару Сарапулову. Суд назначил ему год условного срока за «создание НКО, посягающей на права граждан»‎ (ст.239 УК РФ).

О приговоре журналистам рассказал его отец Борис Сарапулов. Захар Сарапулов должен будет до 11 января 2023 года соблюдать ограничения, наложенные на него следствием — ему нельзя пользоваться телефоном, а общаться можно только с близкими родственниками.

Активиста задержали 28 декабря 2021 года из-за работы в «экстремистском сообществе»‎. Осенью того же года Захар Сарапулов хотел поучаствовать в выборах депутатов Госдумы от «Яблока»‎, но его не зарегистрировали из-за связи со Штабами*.

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией, их деятельность запрещена на территории России.

**«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.