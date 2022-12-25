В Сербии прошел российский антивоенный митинг

«Настоящее время»‎* сообщило, что в столице Сербии Белграде 24 декабря прошел антивоенный митинг, организованный Российским демократическим обществом. В нем участвовало несколько сотен граждан России.

Российское демократическое общество называет себя антивоенным и антифашистским движением. Его основали россияне, уехавшие из страны. Акции прошли под бело-сине-белыми флагами и лозунгами «Мир Украине, свободу России!»‎, «Нет могилизации»‎, «Своих бросаем в мясорубку!»

Полиция не разрешила митингующим приблизиться к зданию посольства России в Белграде, но в остальном происшествий не было.

Сербия не поддержала некоторые санкции в отношении России, но не признала и «референдумы»‎ о присоединении украинских регионов. Президент Сербии Александр Вучич считается в ЕС сторонником Путина, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Фото: «Настоящее время».

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.