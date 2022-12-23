Председатель Европейского совета поддержал приостановку членства России в ООН

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с RTVI отметил необходимость реформирования ООН. В частности, он выступил за приостановку членства России в организации, в том числе для того, чтобы страна не могла злоупотреблять правом вето на решения Совета безопасности.

В первую очередь, по его мнению, нужно создать механизм по приостановке членства в ООН. Сейчас исключить Россию из организации невозможно, потому что это приведет в тупик сам концепт безопасности организации. Но если страна грубо нарушает международное право, должен быть подобный механизм.

Идеи полной отмены права вето для членов ООН он не поддержал, но добавил, что нужно реформировать этот механизм, чтобы исключить злоупотребления. Шарль Мишель признал, что и раньше Совбез бывал бессилен повлиять на международные конфликты, поэтому реформа нужна обязательно.

Председатель ЕС добавил, что нужно оставить каналы коммуникации с Владимиром Путиным. ЕС может обсуждать с ним гуманитарные операции, убеждать его перестать угрожать ядерным оружием. Но мирные переговоры и условия для их проведения должна определять только Украина. ЕС, добавил Мишель, поддерживает план Зеленского о 10 шагах к миру, в которых он предлагал начинать мирные переговоры после полного вывода российских войск из страны.

Исключить Россию из ООН предлагали на прошлой неделе члены Конгресса США. По их мнению, это необходимо, чтобы Россия не имела право блокировать решения Совета безопасности ООН. Сейчас, в частности, Россия может заблокировать решение о создании спецтрибунала о военных преступлениях в Украине, который обсуждают в ЕС.