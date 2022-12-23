Навальный*: «Удары по гражданской инфраструктуре Украины показывают беспомощность российской армии»‎

Изумляет, с каким злорадством и смакованием наши пропагандисты (в моём случае — радиоточка в камере) рассказывают о разрушении энергосистемы Украины. Прямо захлёбываясь от радости, дали новости о том, сколько городов осталось без света, сколько людей без тепла, киевское метро снова стоит, а подробности вроде «люди разогревают еду на свечках»‎ приводят их в заметный даже по голосу экстаз.

Нет, я, конечно, не жду от этих упырей элементарного сочувствия к мирным невинным людям, оказавшимся в ужасной ситуации. Скорее недоумеваю, почему они не могут взглянуть немного дальше собственного носа и принять в расчёт простые вещи. Во-первых, эти удары по гражданской инфраструктуре демонстрируют совсем не мощь и удаль российского оружия, а наоборот, беспомощность российской армии. Потерпев несколько крупных поражений от войск, которые она якобы уничтожила ещё год назад, она просто мстит гражданскому населению. Население, безусловно, страдает, но военного смысла в этих ударах никакого нет. И это явно так и воспринимается гражданами России. Посмотрите второй слайд в инстаграме: опрос показывает, что только 14% россиян всё ещё согласны с тем, что «специальная военная операция» развивается успешно. И доля таких ответов падает с каждым месяцем.

Второе же и самое главное заключается в том, что мы долбим по украинской энергосистеме ракетами, придуманными (а часто и сделанными) ещё в СССР. А также иранскими дронами. Этими летающими мопедами, которые, тем не менее, оказались более высокотехнологичными, чем всё, чем обладает российская армия спустя 23 года под руководством верховного главнокомандующего Путина. И совершенно очевидно, что Украина, будучи государством научно и промышленно развитым и бывшая ключевой частью советского ВПК, точно сможет создать что-то не хуже иранского летающего мопеда, а скорее всего, даже лучше.

В том, как работает наша ПВО, мы убедились на практике — никак. Если Украина смогла нанести удары по аэродрому стратегической авиации внутри страны и если мы сами маниакально навязываем им этот тип войны с ударами по энергосетям, то вскоре убедимся, что, как говорится, в эту игру можно играть вдвоём. И тогда украинцы вырубят свет и тепло сначала в Курске и Белгороде, потом в Воронеже, а потом и в Москве. Кому мы будем жаловаться на то, что еду детям нужно разогревать на пламени свечи?

Понятно, что скажут пропагандисты: в ответ на наши мирные пакетные удары гуманитарного характера они применяют террористические и русофобские ракетные удары. Но звучать это будет совсем не убедительно.

Оригинал.

Фото: Vida Press nuotr.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.