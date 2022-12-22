Юлия Галямина*: «Они хотят обвинить меня в том, что это я ответственна за их неудачи»‎

«Первый отдел»‎ сообщил, что Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в иске Юлии Галяминой* о незаконном внесении её в реестр «иноагентов» из-за 15 тыс. рублей от немецкого Фонда Генриха Бёлля. Решение Минюста оставлено в силе. Статус теперь запрещает Галяминой* преподавать в РАНХиГС и участвовать в выборах. Защита планирует обжаловать решение суда.

Речь Юлии Галяминой* в суде:

«Среди присутствующих есть верующие в Иисуса Христа? Или последователи пророка Мухаммеда или Будды Шакьямуни? Хочу вас поздравить — все вы можете быть признаны иностранными агентами, так как находитесь под иностранным влиянием. Конечно, сторонники теории заговора из числа авторов законопроекта об иноагентах могут отметить, что все эти великие люди жили до того, как образовалась Россия, а если б жили после — то только на территории в границах нынешней РФ.

Но мы же всё-таки не настолько безумны и можем рассуждать логически. И более того, я уверена, среди авторов и адептов закона об иноагентах совсем немного безумцев. Скорее тут простой прагматический расчет. Почему падает популярность так называемой «специальной военной операции»? Почему уже более половины граждан России хотят её прекращения?

Ну мне-то понятно, почему — как, впрочем, и большинству присутствующих здесь в зале. Просто сказать вслух мы, несмотря на 29 статью Конституции, этого не можем. Уверена, что и авторы законопроекта из АП, Госдумы, СФ, и те, кто его применяет на практике, тоже это понимают и, более того, в глубине души тоже разделяют мечту большинства о мире. Но они бюрократы. Поэтому они решили найти виновных в лице людей, которые сомневаются, задают вопросы или высказывают иную точку зрения — то есть делают то, что остальные делать попросту боятся.

Почему иностранным агентом объявляют меня, человека, который не имеет ни иностранного счета, ни недвижимости, а не Владимира Путина и его олигархов, которые, в отличие от меня, всё это имели и долгое время были на дружеской ноге со всеми иностранными правительствами, а теперь вообще превращают Россию чуть ли не в вассала Китая?

Они хотят обвинить меня в том, что это я ответственна за их неудачи, поскольку якобы действую в интересах иностранных государств. Но я хочу сказать, что я патриотка. Для меня патриотизм — это любовь к Родине, к её городам и сёлам, природе, истории, языку и культуре. А главное — любовь и сострадание к людям, которые тут живут. Любить — это значит желать лучшего этим людям: достойного быта, достатка, семьи, работы, саморазвития, счастья и мирной жизни. Всё это отнимают у моих сограждан те, кто развязал СВО. И поэтому сегодня настоящий патриот — тот, кто выступает против спецоперации, но именно нас пытаются назвать иностранными агентами.

Иноагентов штампуют, и довольно халтурно. Меня, например, назвали юристом, коим я не являюсь. Или написали, что я главный редактор газеты, что тоже неправда. А при этом не назвали моего реального места работы и профессии — я доцент в РАНХиГС. И как преподаватель и кандидат филологических наук скажу, что клеймо «иностранный агент» — не нейтральное, как бы нас в обратном ни уверяли чиновники. Это словосочетание придумано нарочно, чтобы вызывать в голове ассоциацию — шпион, то есть враг России.

Но этого оказалось мало. Только самые непросвещённые граждане верят сегодня, что те, кому присудили это звание — враги. Многие понимают, что большинство заклеймённых — настоящие патриоты. Но им надо ещё усложнить жизнь настоящим патриотам. В моём случае — лишить возможности заниматься любимым делом: преподавать студентам.

Наука не имеет границ, и наука, которая говорит только на одном языке и замкнута внутри одной культуры — не имеет перспектив. И это ещё одна причина, почему те, кто пытается рассорить наше общество со всем миром — действуют во вред России.

Вы знаете, в последние годы я преподавала весьма важный предмет — академическое письмо. Это предмет о том, как думать рационально, логически и не подменять понятия.

К сожалению, чиновники, правоохранители, депутаты, судьи, видимо, не учили этот предмет, потому что весь закон об иноагентах — это сплошная подмена понятий.

Он пытается заклеймить тех, кто встал на защиту настоящих, а не придуманных интересов России — процветания ее граждан, мира и человечности!»

*Юлию Галямину Минюст России считает «иностранным агентом»‎.