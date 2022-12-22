Фонд «Свободная Якутия»‎ опубликовал письмо пропавшего активиста Айхала Аммосова

Фонд «Свободна Якутия»‎ опубликовал письмо пропавшего активиста Айхала Аммосова. Он перестал выходить на связь 11 декабря и не пришел на заседание суда по своему уголовному делу о дискредитации армии.

Письмо датировано 22 ноября. В Фонде проверили, что оно действительно написано рукой Айхала. По их словам, он предчувствовал, что с ним может что-то произойти. Под «они»‎ он зашифровал сотрудников полиции, ФСБ и Центра борьбы с экстремизмом, которые вели слежку за ним последние несколько месяцев, считают активисты.

Ниже текст письма.

«Если вы читаете это письмо, то значит, со мной что-то случилось, что-то действительно серьезное. Я не могу сейчас сидеть и гадать, что могло со мной случиться в будущем, но думаю либо я пропал, либо меня убили.

Этого стоило ожидать, ведь они бы не дали мне спокойной жизни, тем более в республике. Слишком много всего я сделал для того, чтобы усложнить себе жизнь.

Меня ждет в лучшем случае тюрьма, а в наихудшем...ну, вы сами знаете что.

Я не собирался останавливаться и у меня было много планов на будущее. Я точно знал, что нужно делать и как нужно это делать. Борьба должна была идти непрерывно, пока враг не побежден!

Они это прекрасно понимали и знали, что я могу подкинуть им кучу проблем. Уж слишком сильно я стал их раздражать.

Я пишу это письмо сидя у себя на работе в пансионате, сейчас 22-го ноября 22:15 часов вечера. Это письмо я передам своему доверенному лицу, в случае если со мной что-то случится, то он опубликует это письмо, либо отдаст антивоенным пабликам, чтобы они опубликовали это письмо. Люди должны знать, что могло случиться со мной. Пароль и логин от своего аккаунта в Инстаграме я также оставляю ему и еще одному человеку, который находится за пределами страны.

И напоследок скажу так. Борьба будет продолжаться дальше, со мной или без меня, это неважно.

Важно только то, что мы можем сейчас сделать. Нас пытаются запугать, заткнуть нам наши рты, нас пытаются сломать, но мы не сдадимся, мы выстоим все. Все эти испытания, все эти гонения, все пытки и избиения. Я верю в себя и своих сторонников.

Я должен был это сделать, и я пойду до конца. Моя жизнь не стоит ничего, ни гроша ломаного, а знаете, что превыше всего? Свобода! Я хочу жить как нормальный человек. Я хочу жить свободно, не оглядываясь по сторонам, не боясь полицейских и ФСБшников. Я хочу жить на своей земле и хочу, чтобы моя жизнь была счастливой. Я хочу радоваться жизни. Завтра, возможно, я подохну как бездомная собака, в грязи и в дерьме, но зато моя кончина будет не напрасной. Я отдаю свою жизнь полностью борьбе. Запомните меня таким.

Меня зовут Айхал Аммосов и я собираюсь кое-что сделать…»