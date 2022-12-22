Илья Яшин*: «Уход Путина не гарантирует немедленного появления прекрасной и свободной России»‎

Давайте поговорим о будущем, друзья. Что будет с Россией, когда Путин уйдет? Чего ждать и к чему готовиться? Понятно, что при такой нестабильности сложно делать прогноз даже на месяц вперед. Но мы можем замечать тенденции и анализировать их возможное развитие. Я, например, чётко вижу две такие тенденции.

Во-первых, нынешняя гиперцентрализация государства неизбежно будет иметь последствия в постпутинскую эпоху. Это работает по принципу пружины: сильное сжимание механизма ведёт к обратной реакции. Результат может быть драматическим — стремительное расползание территорий вплоть до распада страны. Но если общество проявит зрелость, а будущие лидеры будут действовать ответственно, то развала России удастся избежать. Рецепт простой: федерализация и развитие местного самоуправления. Проще говоря, если регионы попытаются удержать силой — страна рухнет. А если центр передаст полномочия на места, то Россия обновится и мы выйдем из этого кризиса, став сильнее.

Во-вторых, в перспективе нас, вероятно, ждет кризис самоидентификации. Провал путинского проекта поставит вопрос о том, что представляет собой Россия и какое место в мире она занимает. Наверняка сохранит силу и влияние партия национального реванша, которая снова попытается вернуть страну в русло имперского развития. Оппонировать реваншистам будет движение, которое предложит переучредить Россию, коренным образом изменив основу её госустройства. Предложит взять за основу приоритет личности и добрососедские отношения с окружающим миром. Столкновение этих двух политических сил во многом определит наше будущее.

Вообще важно понимать, что уход Путина не гарантирует немедленного появления прекрасной и свободной России на обломках его режима. Нас ждёт тяжелая — хотя и интересная — работа.

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Фото: Дмитрий Серебряков.

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