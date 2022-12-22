В Вологде вынесли приговор по статье о «фейках»‎ про армию

В Вологде вынесли приговор по делу о «фейках»‎ против 61-летнего кочегара Владимира Румянцева. «ОВД-Инфо»‎* сообщает, что суд признал его виновным и назначил наказание в три года колонии общего режима.

Обвинение просило Румянцеву шесть лет колонии. По версии следствия, он распространил «фейки»‎ по мотивам «политической ненависти»‎ (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК). Обвинемый не признал вину.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Румянцева в соцсетях о погибших мирных жителях в Украине. Он также распространял информацию через радиоточку у себя в квартире.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.