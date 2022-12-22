В Вологде вынесли приговор по статье о «фейках»‎ про армию

В Вологде вынесли приговор по делу о «фейках» против 61-летнего кочегара Владимира Румянцева. «ОВД-Инфо»* сообщает, что суд признал его виновным и назначил наказание в три года колонии общего режима.
Обвинение просило Румянцеву шесть лет колонии. По версии следствия, он распространил «фейки» по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК). Обвинемый не признал вину.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Румянцева в соцсетях о погибших мирных жителях в Украине. Он также распространял информацию через радиоточку у себя в квартире.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».