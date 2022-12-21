Как война Путина стала катастрофой для России

THE NEW YORK TIMES

Президент Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине в своем телевизионном обращении в шесть часов утра 24 февраля 2022 года. Немедленно после этого на Украину обрушилось более 150 ракет, запущенных с бомбардировщиков, подводных лодок и кораблей. В воздушное пространство Украины вторглось более 75 российских самолетов – столько же, сколько их было всего в ВВС Украины.

Атака должна была подавить вооруженные силы Украина. В ранних воздушных боях истребители России имели перевес 15:1 над украинскими. Российские самолеты были более современными, что давало возможность их пилотам видеть дальше и наносить удары с дальних расстояний. У России имелись тысячи крылатых и баллистических ракет, задача которых была уничтожить устаревшую противовоздушную оборону Украины, унаследованную ею с советских времен. Как предполагали американская и украинская военные разведки, это неминуемо должно было привести к тому, что Украина падет в течение нескольких дней.

Этого не произошло.

Неспособность уничтожить слабую противовоздушную оборону Украины была одной из главных ошибок в этой войне, и она помешала мощным военно-воздушным силам России на раннем этапе вторжения. Как рассказывает один из пилотов ВВС Украины, 26-летний капитан по имени Алексей, он увидел на экране своего радара сигналы приближающихся ракет и самолетов противника ранее, чем получил приказ лететь на запасную авиабазу, расположенную в центральной Украине. Когда он туда прибыл, то был удивлен: там находилось не только его подразделение, но и бо́льшая часть оставшихся ВВС Украины.

В течение нескольких дней Алексей и пилоты его подразделения вылетали с нового аэродрома, ожидая, что скоро их заметят российские операторы радаров. Удар по их позиции мог стать катастрофой, уничтожив украинскую оборону, и пилоты полагали, что это лишь вопрос времени. Но прошло четыре дня, прежде чем ВКС атаковали, и большинство самолетов к тому времени успели переместиться на новые аэродромы. «Я не знаю, как они упустили такую возможность», – говорит Алексей.

Как выяснилось, перед началом войны Украина переместила часть своих оборонительных комплексов, таких как пусковые установки ракет «Бук» и С-300, а также основной командный центр радиоразведки и управления на новые объекты. В то же время российские ракеты продолжали поражать опустевшие аэродромы и здания. В общей сложности до 60% российских крылатых ракет не достигли своих целей.

Проблема российских вооруженных сил заключалась в оперативности – они оказались слишком централизованными. Даже если бы российские операторы обнаружили новые позиции украинских ВВС, для того, чтобы обновить разведданные и получить приказ поразить новые цели, потребовалось бы от 48 до 72 часов, и к этому времени украинские самолеты находились бы уже в другом месте.

Та же негибкость делала российские самолеты легкой добычей. Несмотря на то, что их цели не были поражены, российские пилоты продолжали летать так, как будто им это удалось. Штурмовики ВКС часто совершали вылеты без поддержки истребителей, и это позволяло украинским пилотам застигнуть их врасплох. Летая на низкой высоте вне видимости российских радаров, они потом резко поднимались вверх, чтобы сбить свою цель.

Позднее, в марте, российские пилоты изменили тактику и начали летать достаточно низко, чтобы скрываться от радаров украинских ПВО. Однако там они стали попадать под прицелы украинских ракет и даже запущенных с рук стингеров. Для российских войск на земле это обернулось катастрофой. Без прикрытия с воздуха они оказались уязвимыми, и это стало одной из главных причин провала наступления на Киев и другие крупные города.

НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ

В дни перед вторжением на границах Украины были сосредоточены огромные военные силы, насчитывающие десятки тысяч российских военных. Однако мало кто из этих людей знал, что идет на войну. Как и в России, так и в мире, все думали, что это всего лишь демонстрация силы для того, чтобы добиться уступок от Запада.

Поэтому, когда пришел приказ о наступлении, многие были ошеломлены. Как рассказал в интервью бывший ефрейтор Никита Чибрин, до того он и его подразделение провели месяц в Беларуси на сборах, которые, как сказало командование, были учениями. В День защитника Отечества, вечером 23 февраля, Чибрин с сослуживцами находились в своем лагере и перекусывали подаренными по случаю праздника конфетами. Неожиданно к ним в палатку зашел командир и сообщил: «Завтра вы отправляетесь в Украину, чтобы раз***ать (нанести большой вред – NT) их всех». Больше он ничего не объяснил.

Наутро перед рассветом ефрейтор Чибрин и его подразделение погрузились в гусеничный БТР. У них не было никаких дальнейших приказов, и они понятия не имели, куда направляются.

Другой российский солдат, находившийся перед вторжением в Беларуси, также узнал, что отправляется на войну, всего за час до того, как его подразделение начало марш-бросок. Приказ был одновременно простым и крайне оптимистичным: следовать за впереди идущей машиной и прибыть в Киев через 18 часов. Согласно графику и бортовому журналу подразделения, который попал в руки украинской военной разведки после отступления, первые машины в колонне должны были прибыть на окраину Киева к 2:55 25 февраля – даже раньше, чем сказали солдатам.

Это было невозможно. Тяжелые машины разрушали плохие мокрые дороги, и колонна быстро увязла. Только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло больше суток. Потом стало еще хуже. В бортовом журнале день за днем ​​фиксируются задержки, обстрелы со стороны украинской армии, сотни раненых и погибших, уничтоженные машины. Как выяснилось, и другим российским подразделениям приказы были отданы всего за несколько часов до заявления президента Путина.

Приказы одной из частей 26-го танкового полка были столь же самонадеянными. Несмотря на то, что в них предвиделась возможность сопротивления со стороны украинских войск и авиации, части было приказано совершить за 24 часа рывок на 400 километров от украинско-российской границы до точки на другой стороне Днепра. Там подразделение должно было занять оборону и блокировать украинские войска, приближающихся с юга и востока. И независимо от силы противника, часть должны была выполнить задачу самостоятельно без дополнительной поддержки. «Сил и средств для подкрепления нет», — говорилось в приказе.

Для ВСУ неуклюжие, практически незащищенные механизированные колонны стали заманчивыми целями



На видео, которые 17 марта опубликовал командующий украинскими силами Валерий Залужный, машины 26-го танкового полка горят на северо-востоке Украины в сотнях километров от места назначения. Подразделение потеряло 16 машин менее чем за три недели. Мать одного из погибших танкистов сообщила российским СМИ, что тело ее сына было в таком виде, что его смогли идентифицировать только по ДНК.

Потери ВС РФ росли. Гигантская бронетанковая колонна численностью более 30 000 человек, продвигавшаяся на юг к Чернигову, была выпотрошена группами украинских военных, которые уступали численностью примерно 1:5. Украинцы, замаскировавшиеся в лесах, буквально растерзали российскую колонну ручными противотанковыми орудиями типа джавелинов и NLAW.

Один российский солдат 26 танкового полка рассказал, что был шокирован стремительностью украинской атаки. «В первом бою колонна попала в засаду, я был ранен, и все. — сказал он. – Я был без ноги, и 24 часа я лежал в поле, ожидая, когда меня подберут».

Бойня в аэропорту «Антонов» в Гостомеле сорвала другую часть плана. Российские силы рассчитывали на элемент неожиданности, и вертолеты волна за волной обрушились на аэропорт, где стоял самый большой самолет в мире – Ан-225 «Мрия» с размахом крыла почти 90 метров, бывший предметом украинской национальной гордости.

Взятие аэропорта должно было дать российским войскам плацдарм для переброски бригад для штурма столицы Украины. Однако ВСУ ожидали именно этого. При штурме они сбили ракетами несколько российских вертолетов и убили до 300 российских десантников.

Ожесточенные бои в последующие дни уничтожили большую часть аэропорта, в том числе сам самолет «Мрия», но сорвали планы России. «Да, мы потеряли нашу ‘Мрию’, — говорит пресс-секретарь командования ВВС Украины полковник Юрий Игнат, – но мы сохранили аэропорт».

ВС РФ не только провалили атаку на земле и с воздуха, но и слишком понадеялись на другую часть своего арсенала – хакерские атаки.

Еще до того, как были выпущены первые ракеты, часть номер 74455 Главного управления Генерального штаба пыталась проникнуть в украинские сети и их отключить.

Российское хакерское подразделение, известное как Sandworm, с 2015 года проводило атаки на энергосистему Украины, но это было трудоемко и малоэффективно. Sandworm потребовалось около 19 месяцев, чтобы организовать атаку на одну из электростанций ​​на западе Украины, однако она привела лишь к отключению электроэнергии на шесть часов. За этим началась кибер-игра в кошки-мышки, в результате которой США, Великобритания и другие союзники помогли укрепить украинские компьютерные системы перед вторжением.

За несколько часов до начала вторжения, уже 23 февраля, Sandworm предпринял еще один шаг, запустив вредоносное программное обеспечение, заразившее несколько сотен компьютеров украинского правительства. Атака была быстро обнаружена, и ущерб локализован.

Затем Sandworm ударил снова. Но код, который он использовал, выглядит так, будто его собрали в последнюю минуту, с программными ошибками — и произошел еще один сбой. На этом атака не закончилась. Самым дерзким стал удар по системе спутниковой связи украинских военных, предназначенной для работы в полевых условиях. Это сработало, и к 6:15 утра 24 февраля система вышла из строя – как раз в самый важный момент для Украины.

Это мог быть сокрушительный удар. Однако на этот случай у украинского правительства был запасной план: резервная система спутниковой связи, которую протестировали всего за два месяца до вторжения.

КОНФЕТЫ И НОСКИ

Вскоре ошибки России превратились из случайных в обыденные. Когда планы ВС РФ на скорую победу провалились, российские войска столкнулись с очень большой проблемой: у них не было достаточно еды, воды или других запасов на время длительной кампании. Солдаты приходилось грабить продуктовые магазины, больницы и жилые дома.

«Ребята ходили из квартиры в квартиру и выносили большие сумки — мародерство во всей красе. — записал в середине марта один российский солдат в своем дневнике, найденном после отступления. – Кто-то берет только то, что им нужно, кто-то берет все, от старых неработающих телефонов до плазменных телевизоров, компьютеров и дорогого алкоголя».

В своем дневнике солдат пишет об охоте за лекарствами, едой и другими предметами первой необходимости, описывая радость, которую испытывали солдаты, входя в продуктовый магазин. «Мы нашли все, чего нам так не хватало, даже сладости. — написал солдат. – Все радовались, как дети».

В дневнике солдат рассказывает, как чуть не погиб в результате минометного обстрела и огня украинского БТР. Но столь же часто он пишет о том, что озабочен поисками предметов первой необходимости для себя и своих товарищей и описывает, как они обыскали больницу и нашли там варенье, печенье и изюм. Однажды ему повезло еще больше. «Я нашел носки, которые теперь на вес золота», — написал он.

Некоторые военные запаниковали и даже прибегли к саботажу. В одном отчете разведки Пентагона говорится, что российские военные водители проделывали дыры в бензобаках своих машин, выводя их из строя, чтобы не вступать в бой.

Командир украинской танковой ремонтной базы сказал, что в начале войны ему было доставлено около 30 российских танков Т-80, находившихся, казалось бы, в идеальном состоянии. Однако, когда механики их осмотрели, то обнаружили, что в топливные баки был засыпан песок, что привело их в негодность.

МОБИЛЬНАЯ СМЕРТЬ

Вскоре после начала вторжения украинская разведка стала замечать и другое: резкий всплеск звонков с российских номеров мобильных телефонов в лесах у границы между Украиной и Беларусью. Российские солдаты звонили домой со своих мобильных телефонов и появлялись в украинских сетях. Правоохранительные органы, следившие в мирное время за движением транспорта с целью отслеживания преступной деятельности, быстро поняли, что могут видеть и слышать противника в режиме реального времени.

«Мы слушали, как российские солдаты паниковали и звонили своим друзьям и родственникам. — говорит офицер, занимающийся прослушиванием телефонных разговоров. – Они использовали обычные телефоны для обсуждения дальнейших действий».

В длинных коридорах здания разведки, охраняемых замками с распознаванием лиц, за дверями, запечатанными воском, группы женщин выслеживали российские войска из небольших кабин для прослушивания, в то время как их друзья и родственники с автоматами патрулировали улицы. «Мы видели, где находится противник, какие номера они используют», — говорит офицер.

Данные сразу передавались ВСУ для проведения засад и контратак



Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов говорит, что украинская разведка использовала сигналы мобильных телефонов и даже видео TikTok, чтобы определять расположение отрядов чеченских солдат- кадыровцев. По словам генерала Буданова, с момента загрузки одного видео потребовалось 40 минут, чтобы определить точное местонахождение одного из подразделений возле аэропорта Гостомель. За этим украинские военные отправили три баллистические ракеты «Точка-У» для поражения цели.

«Мы сохранили Украину. Мы не дали противнику продвинуться дальше. — говорит офицер разведки. – В первые дни они совершали глупые ошибки, и мы использовали их в своих интересах».

ПУШЕЧНОЕ МЯСО

В ходе украинского контрнаступления в сентябре в рюкзаке убитого российского солдата по имени Руслан не было почти ничего, кроме документов и распечаток с Интернета. Лежащая рядом винтовка указывала, что он был снайпер. Однако в современных армиях снайперы обычно проходят дополнительную специальную подготовку неделями, тогда как из распечаток было ясно, что Руслан обучался по сайтам в сети.

«Здравствуй, дорогой солдат! — говорилось в неподписанном письме в его рюкзаке. – Ты должен рискнуть своей жизнью, чтобы мы могли жить мирно. Благодаря вам и вашим товарищам наша армия остается такой сильной, могучей и может защитить нас от любого врага».

Более 50 страниц российских документов, собранных в трех городах Харьковской области и проанализированных The Times, показывают вечную истину: пехотинцы несут непомерное бремя боя.

Миссия Руслана казалась достаточно ясной. Но даже со своей снайперской винтовкой Руслан был всего лишь одним из тысяч плохо обученных, плохо экипированных людей, кто должен был защищать огромный участок территории, захваченной Россией на северо-востоке Украины. К концу лета командование отправило свои лучшие войска далеко на юг, оставив позади лишь небольшие группы. Поэтому, когда украинцы атаковали на северо-востоке, такие солдаты, как Руслан, при хаотичном отступлении были убиты или ранены.

Эту проблему военные аналитики предвидели еще до вторжения



По их словам, даже несмотря на то, что вдоль границ Украины были собраны десятки тысяч российских солдат, Кремль отправил недостаточно сил, чтобы оккупировать всю страну. России удалось захватить территорию, но как сохранить ее — об этом в Кремле не думал никто. На северо-востоке Украины в районе Харькова российские командиры поставили таких людей как Руслан, на блокпосты и двинулись дальше.

Во многом Кремль полагался на резервные силы, отчасти сепаратистов с востока Украины, чтобы удерживать территорию, в то время как регулярная российская армия сражалась вдали за сотни километров. Одним из таких частей был 202-й стрелковый полк Луганской Народной Республики. В нем было около 2000 человек, но он почти полностью состоял от пехоты.

Десятки страниц его служебной документации подробно описывают плохое состояние подразделения, вплоть до отсутствия теплой одежды и обуви. Некоторым его солдатам было за 50, в том числе одному, у которого случилась «сердечная недостаточность», а один из самых молодых раненых перенес «обморожение нижних конечностей». Еще один жаловался в перехваченном украинцами телефонном звонке, что у него нет бронежилета, а каска — 1940-х годов. Как написал в сентябре в своем канале Telegram один из командиров армии сепаратистов Александр Ходаковский, «наш батальон уже более трех недель не получает боеприпасов от армии».

Уже через несколько недель после вторжения ВС РФ начали применять тактику, больше напоминающую 1917 год, чем 2022, отправляя в бой уже потрепанные неопытные соединения. Командиры посылали волны войск в зону досягаемости тяжелой артиллерии, с тяжелыми потерями отвоевывая лишь пару километров территории.

По словам одного из российских солдат, когда во время весенних боев его подразделение прибыло на восток Украины, командиры отдали приказ о наступлении, обещая артиллерийскую поддержку, но ее не оказалось, и солдат выкосило. Тем не менее, командиры снова отправили оставшихся в атаку.

Солдат рассказал и о другом сражении, когда командиры несколько раз отправляли людей в атаку на один и тот объект. По словам солдата, во время каждой неудачной попытки вокруг него падали тела. В конце концов, после того как было приказано идти в пятый раз, он и его подразделение отказались атаковать. За это время подразделение потеряло около 70% людей убитыми или ранеными. «Никто не останется в живых. — говорит солдат. – Так или иначе, из того или другого оружия тебя убьют».

Солдат 155-го полка по имени Александр до сих пор зол на командование за то, что его вместе с сослуживцами забросили в Украину с небольшим количеством патронов и заставили жить в коровнике, обеспечив лишь несколькими пакетами с едой. По его словам, командиры солгали, сказав, что солдаты едут на дополнительную подготовку, хотя на самом деле их отправили на передовую атаковать украинские позиции у деревни Павловка. После нескольких месяцев боев в ноябре Россия объявила, что наконец-то захватила Павловку, но это дорого стоило, и большинство солдат были убиты или тяжело ранены.

По его словам, Александра призвали в сентябре вместе с тремя близкими друзьями детства. Он и еще один солдат получили сотрясение мозга, еще один потерял обе ноги, четвертый пропал без вести. Тем не менее, как говорит Александр, когда его выпишут из госпиталя, он снова отправится в Украину.

«Так нас воспитывают. — говорит он. – Мы выросли в стране, понимая, что не имеет значения, как страна относится к нам. Может, плохо, может, хорошо. Может быть, есть вещи, которые нам не нравятся в нашем правительстве. Но когда возникает такая ситуация, мы встаем и идем».

СПАСТИ ГЕНЕРАЛА ГЕРАСИМОВА

Свою ошибку совершили и генералы российской армии. Они поставили командные пункты рядом с антеннами и коммуникационными радарами. Ориентируясь на них, ВСУ начали убивать российских генералов, однако рискованные визиты генералов на передовую продолжались. И в конце апреля начальник российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов тоже отправился на Украину.

Американские официальные лица знали об этом, но скрыли информацию от украинцев, опасаясь, что они нанесут удар. По словам американских официальных лиц, убийство генерала Герасимова означало бы резкую эскалацию конфликта, и хотя США привержены принципу помощи Украине, они не хотели спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Россией.

Однако украинская разведка узнала о планах Герасимова, поставив американцев в безвыходное положение

После согласования с Белым домом высокопоставленные американские чиновники попросили украинцев отменить атаку. «Мы сказали им этого не делать. Это было бы уж слишком», — говорит один высокопоставленный американский чиновник. Информация пришла слишком поздно – украинские военные уже начали атаку на командный пункт, где ожидался Герасимов. По данным разведки, в результате удара погибли десятки россиян. Но генерала Герасимова среди них не было, и российские генералы прекратили командировки на линию фронта.



НАЕМНИКИ И ЧЕЧЕНЦЫ

Одна из самых необычных черт войны – это использование в ней наемников и заключенных в составе сразу нескольких автономных «армий». Среди них наиболее важной является «Группа Вагнера» под командованием Евгения Пригожина. Действия «Вагнера» восторженно освещаются российским телевидением, в ноябре телеканал RT даже показал документальный фильм «Вагнер: Контракт с Родиной».

«До недавнего времени ‘Вагнер’ был одной из самых закрытых и тайных организаций, но для нас они сделали исключение», — говорит ведущий фильма Андрей Ященко во вступительных кадрах, на которых танки «Вагнера» едут по разрушенной деревне.

В первые пять месяцев войны о причастности «Вагнера» к войне в Украине почти не упоминалось. К концу лета, когда оборона российских вооруженных сил на северо-востоке начала рушиться, Пригожин оказался в центре внимания. После долгих лет отрицания каких-либо связей с «Вагнером», а иногда и самого существования этой группы, Пригожин неожиданно решил выйти на свет, публикуя видео, на которых он посещает свои войска в Украине, раздает медали и рассказывает о своей независимости на поле боя. «’Вагнер’ почти всегда сражается в одиночку», — написал он 14 октября на странице своей компании в VK.

По видео можно заметить, что в составе войск «Вагнера» имеется некоторая из самой передовой военной техники России, включая танки, истребители и ракетные установки с термобарическими боеголовками. Украинские военные говорят, что это грозный враг.

Тем не менее, несмотря на свое вооружение, «Вагнеру» часто приходится нелегко на поле боя. По оценке украинской военной разведки, до октября в Украине погибло около 8000 солдат «Вагнера».

В течение почти шести месяцев подразделения «Вагнера» пытаются захватить небольшой город Бахмут, и это уже дорого им обошлось. «Ситуация сложная, но стабильная», — написал Пригожин в посте от 14 октября. – Украинцы оказывают достойное сопротивление. Легенда о бегущих украинцах — это всего лишь легенда. Украинцы такие же ребята со стальными яйцами, как и мы. Это неплохо. Мы, славяне, должны этим гордиться».

Значительную часть потерь «Группы Вагнера» составляют заключенные, завербованные в лагерях



Один из них, попавший в плен, рассказал, что его оставили в неглубоком окопе на линии фронта недалеко от Бахмута на четыре дня без еды и воды и без какой-либо конкретной задачи – кроме как вытаскивать тела своих погибших товарищей. Неудивительно, сказал он, что некоторые из новобранцев «Вагнера» решили бежать.

Чтобы сохранить контроль над своими частями, Пригожин прибегает к крайним мерам наказания, показывая, что война свела на нет остатки законности в России. Повторяя Путина, Пригожин говорит, что предательство — это худший грех, который может совершить россиянин. Пригожин предложил создать собственную полицию, для выслеживания всех нелояльных властью, в том числе, и российских бизнесменов, «которые покидают нашу страну на своих бизнес-джетах».

Помимо наемников Пригожина на войне задействованы соединения Росгвардии, которой командует бывший телохранитель Путина генерал Виктор Золотов. Также воюет чеченское подразделение под командованием Рамзана Кадырова. Как считают аналитики, российские военные редко координируют свои действия с кем-либо из них. Как говорит отставной генерал Леонид Ивашов, «не было единого командования, не было единого штаба, не было единой концепции и единого планирования действий. Это было обречено на поражение».

После вывода российских войск с северо-востока Украины в конце лета Кадыров публично призвал понизить в должности ответственного за это российского генерала до рядового и отправить на фронт, «чтобы смыть свой позор кровью». Его поддержал и Пригожин, он написал в Телеграм: «Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт».

Разногласия между войсками временами возникали и в зоне боевых действий. Как рассказал бывший оператор беспилотника Фидар Хубаев, позднее бежавший из России, он был свидетелем того, как летом в Запорожской области командир российского танка направил свою машину Т-90 не на противника, а на группу росгвардейцев, обстреляв их блокпост и взорвав его. «Там иногда происходят подобные вещи», — говорит Хубаев.

ПОТЕМКИНСКАЯ АРМИЯ

Во время встречи в марте с президентом Израиля Нафтали Беннетом Путин признал, что война будет «намного сложнее, чем мы думали» — после чего вернулся к теме, которая стала его идеей фикс за время президентства: его место в истории России. «Я не буду российским лидером, который бездействует и ничего не делает», — сказал он Беннету.

С самого начала своего правления Путин был убежден, что Запад будет угрожать будущим поколениям россиян



Кремль годами готовился к такому столкновению, выделяя сотни миллиардов долларов для модернизации российской армии и избавления ее от коррупции, подорвавшей армию в 1990-е годы.

В Украине вооруженные силы РФ добились значительного прогресса, тем не менее, существовавшая культура взяточничества и мошенничества при Путине сохранилась. Лояльность ставится выше честности и мастерства. Результатом стала армия, в которой смешаны элитные войска и плохо обученные новобранцы, современные танки и такие батальоны, которые выглядят сильными только на бумаге.

«Все воровали и лгали. Это советская, а теперь и российская традиция», — говорит литовский командир в отставке полковник Вайдотас Малинионис, служивший в советской армии в 1980-х годах. Глядя на спутниковые снимки армейского городка, где он служил, он сказал, что старые казармы и столовая все еще там без всяких признаков реновации, а несколько зданий рухнули.

Европейские и американские военные предостерегали от недооценки российской армии, отмечая, что она стала сильнее после вторжения в Грузию в 2008 году. Министр обороны Анатолий Сердюков провел модернизацию вооруженных сил, отправил в отставку почти 40 000 офицеров и попытался добиться большей прозрачности в системе расходов. На этом Сердюков нажил себе много врагов, считает исследователь RAND Дара Массикот (Dara Massicot). В 2012 году Сердюков сам оказался втянутым в коррупционный скандал, и Путин заменил его Сергеем Шойгу, который никогда не служил в армии и не имеет военного опыта.

«Россия извлекла много уроков из войны с Грузией и начала восстанавливать свои вооруженные силы, но они построили новую потемкинскую деревню», — говорит бывший глава литовской военной разведки Гинтарас Багдонас. По его мнению, бо́льшая часть модернизации была «просто показухой».

Отставной капитан Сергей Храбрых был одним из тех, кто был привлечен к приукрашиванию «модернизации». Он рассказал, что в 2016 году ему в панике позвонил замминистра обороны. Делегация официальных лиц должна была посетить учебную базу известной Кантемировской танковой дивизии, история которой восходит ко Второй мировой войне. По словам Храбрых, на модернизацию базы некогда были выделены миллиарды рублей, но бо́льшая часть денег исчезла, а работы практически не выполнены. Замминистра приказал Храбрых до прибытия делегации превратить базу в современный объект. «Делегацию нужно было провести по территории и показать, что Кантемировская дивизия самая крутая», — говорит Храбрых. Он получил около $1,2 млн и месяц на выполнение работ.

Осматривая базу, Храбрых был ошеломлен ее ветхостью. Министерство обороны позиционировало танковую дивизию как подразделение, которое будет защищать Москву в случае вторжения НАТО. Но бараки были не достроены, на полу валялись обломки строительного мусора, в потолках зияли дыры, стены из шлакоблока оказались недостроенными. Повсюду свисала электропроводка.

Перед прибытием делегации Храбрых соорудил дешевые фасады, развесил баннеры с изображениями танков и лозунгами «С каждым годом армия становится сильнее и выносливее!» Во время экскурсии делегацию проводили по тщательно продуманному маршруту через самую красивую часть базы — и держали подальше от душей и туалетов, которые не были отремонтированы. После начала вторжения Кантемировская дивизия двинулась на северо-восток Украины, но была разгромлена, потеряв более 90 танков.

В последние годы в России были возбуждены тысячи уголовных дел против офицеров, вовлеченных в коррупцию разного уровня – вплоть до самой мелкой. Заместителю начальника Генерального штаба было предъявлено обвинение в хищении радиооборудования, другой фигурант этого дела в чине генерал-майора приговорен к тюремному заключению. Известно дело одного полковника, обвиненного в хищении средств, предназначенных для закупки автомобильных аккумуляторов, другого — по обвинению в мошенничестве с полевыми кухнями. В 2019 году главный военный прокурор России заявил, что только за один год более 2800 офицеров были привлечены к ответственности за коррупцию.

После начала вторжения американские официальные лица заметили, что значительная часть российского военного оборудования была низкого качества ​​или их не хватало. Шины на колесных автомобилях разваливались, солдаты собирали одежду и предметы первой необходимости у населения.

ДРУГАЯ ВОЙНА

Однако еще более серьезной проблемой, чем коррупция, по мнению западных военных и аналитиков, было то, что президент Путин принципиально неправильно понимал задачи своей армии. Как оказалось, Россия потратила 20 лет на подготовку к совершенно другой войне.

Она не подготовила свои вооруженные силы для вторжения и оккупации столь большой страны как Украина



Вместо этого Россия настраивала свои вооруженные силы, чтобы сдерживать армии США и НАТО, пытаясь нанести им максимальный ущерб издалека.

Центральное место в этой стратегии занимал ряд аванпостов, способных служить базами для нанесения ударов ракетами большой дальности — Калининград на Балтийском море, Севастополь на Черном море и сирийский порт Тартус на Средиземном море. По словам американских военных, в случае конфликта Россия намеревалась вести ракетную войну и уничтожить противника на расстоянии.

Но в этой войне Россия не стала наносить ракетные удары по Украине неделями заранее, вместо этого ВС РФ быстро двинулись вперед своими сухопутными армиями. Как считает военный аналитик корпорации RAND Клинт Рич (Clint Reach), в отличие от локальных кампаний в Сирии или большой гипотетической войны с НАТО вторжение в Украину было просто «не тем, для чего российские вооруженные силы предназначены». В итоге они оказались в положении наименее готовой стороны войны.

Россия не обучала свою пехоту, авиацию и артиллерию действовать согласованно, быстро двигаться, а затем идти в наступление с новых позиций. У нее не было четкого Плана Б после провала марш-броска на Киев, а командиры боялись сообщать плохие новости своему начальству.

«Сложившаяся система кругового само-и-взаимообмана — это герпес Российской армии», — написал еще в июне в Telegram Ходаковский, и его диагноз оказался верным.