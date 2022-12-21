В Якутии запустили флешмоб «Где Айхал?»‎

В Якутии жители запустили флешмоб «Где Айхал?»‎. Речь идет о музыканте и активисте Айхале Аммосове: в последний раз он выходил на связь 11 декабря, сообщила «Сибирь.Реалии»‎*.

Знакомые говорят, что в последние дни перед исчезновением за ним велась слежка.

Аммосов выступал с антивоенными высказываниями, за что получил несколько штрафов. 13 декабря он не пришел на заседание суда по своему уголовному делу о «дискредитации»‎ армии. Поводом к преследованию стал баннер «Yakutian punk against war»‎ на крыше бассейна в центре Якутска.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».