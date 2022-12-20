The Guardian: премьер-министр Косово обвинил Россию в разжигании конфликта на Балканах

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Россию в разжигании конфликта на Балканах. По его словам, это выгодно России, поскольку у нее есть интересы в Белграде. Как пишет The Guardian, в воскресенье у границы на сербской стороне была замечена связанная с ЧВК «Вагнер»‎ военизированная группировка.

Сербы на севере Косово уже больше недели возводят баррикады. Конфликт начался после задержания экс-полицейского: его увезли в Приштину и обвинили в нападении на избирательный участок. США и ЕС призывают протестующих демонтировать баррикады, в регион ввели миротворцев.

В воскресенье на границе Косово и Сербии была большая группа членов «Народного патруля», сербской националистической организации, связанной с российской ЧВК «Вагнер». Они говорили, что будут противостоять войскам НАТО.

Президент Сербии Александр Вучич попросил у ООН направить силовиков на границу для защиты сербских общин. Его запрос рассмотрят в пятницу и скорее всего отклонят. Но стороны не исключают одностороннее решение о развертывании войск.

По мнению Курти, обострение ситуации на руку Путину: российские и сербские силы провели 104 совместных военных учения в 2021 году. Он также сказал, что дал время международным организациям договориться о разборе баррикад с протестующими. В противном случае он не исключает, что могут быть жертвы, поэтому нужно быть максимально осторожными. С этим согласны США и ЕС.

«Но они также обеспокоены тем, как это может быть использовано Белградом. Думаю, что беспокойство наших западных партнеров и друзей вызывают связи Белграда с Москвой. Мы не знаем, как они могут быть приведены в действие в случае роста напряженности в сторону эскалации на севере. Я думаю, что их главная забота именно в этом: теперь, когда Россия получила тяжелые потери в Украине, они заинтересованы в распространении агрессии на Балканы, где у них есть интересы в Белграде», — сказал Курти.

В Кремле говорили, что рассчитывают на дипломатическое решение конфликта, но выступают за права сербов.