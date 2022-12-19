Михаила Кригера оставили под стражей

Московского активиста Михаила Кригера оставили в СИЗО до 2 февраля 2022 года. Черемушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по продлению меры пресечения, пишет SOTA.

Заседание суда прошло без слушателей: в зале оставили только родных, журналистов и адвокатов. Защита настаивала, что скрываться Кригер не собирается, поэтому можно назначить ему более мягкую меру пресечения. Суд не принял во внимание эти аргументы.

Михаила Кригера обвиняют в оправдании терроризма через интернет (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Поводом стали два его поста о Михаиле Жлобицком, который подорвал себя у здания ФСБ в Архангельске в 2018 году.

«Мемориал»‎* признал Кригера политзаключенным. Он стоял у истоков «Союза солидарности с политзаключенными», участвовал в движении «Солидарность». До начала российской «спецоперации»‎, он участвовал в антивоенных акциях. После 24 февраля он остался в России и открыто выступал против путинской политики.

*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎, общество ликвидировали по решению суда.

Фото: SOTA.