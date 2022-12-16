В России вынесли три первых приговора о дезертирстве и оставлении части в период мобилизации

«Медиазона»‎* изучила приговоры гарнизонных военных судов о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части в период мобилизации. Такие дела рассмотрели в Мурманске, Великом Новгороде и Солнечногорске.

В Мурманске Максима Малышева осудили 14 декабря за дезертирство в период мобилизации и покушение на незаконное пересечение границы. Судья Виталий Загорский отказался сообщить, какой вынес приговор. По его словам, процесс был закрытый, поскольку он содержал «определенную секретную информацию, не для распространения другим лицам»‎. Загорский добавил, что секретность обосновывается «приказом министра обороны, изданным в декабре».

«Преступление, которое он совершил, резонансное с точки зрения настоящих событий, которые сейчас происходят. И чтобы утечки информации не было, чтобы потом в какой-то, извините меня, Пиндосии на своем канале они не рассказывали, что творят у нас эти лица, я закрыл процесс, вот и все», — рассказал судья.

В Великом Новгороде (6 декабря) и Солнечногорске (7 декабря) рассмотрели дела о самовольном оставлении части в период мобилизации.

В Великом Новгороде Данила Иванов, по версии следствия, оставил место службы в Белгородской области более чем на месяц. При этом обвинение настаивало, что он ушел из части 29 апреля, а вернулся 26 сентября. Он получит 5 лет условного срока.

В Солнечногорске суд назначил Алексею Созонову 4 года условно.

Наказания за дезертирство и оставление части в период мобилизации ввели 24 сентября, а мобилизацию объявили 21 сентября. Период мобилизации отягчает преступление.





*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

