В России вынесли три первых приговора о дезертирстве и оставлении части в период мобилизации

«Медиазона»* изучила приговоры гарнизонных военных судов о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части в период мобилизации. Такие дела рассмотрели в Мурманске, Великом Новгороде и Солнечногорске.
В Мурманске Максима Малышева осудили 14 декабря за дезертирство в период мобилизации и покушение на незаконное пересечение границы. Судья Виталий Загорский отказался сообщить, какой вынес приговор. По его словам, процесс был закрытый, поскольку он содержал «определенную секретную информацию, не для распространения другим лицам». Загорский добавил, что секретность обосновывается «приказом министра обороны, изданным в декабре».
«Преступление, которое он совершил, резонансное с точки зрения настоящих событий, которые сейчас происходят. И чтобы утечки информации не было, чтобы потом в какой-то, извините меня, Пиндосии на своем канале они не рассказывали, что творят у нас эти лица, я закрыл процесс, вот и все», — рассказал судья.
В Великом Новгороде (6 декабря) и Солнечногорске (7 декабря) рассмотрели дела о самовольном оставлении части в период мобилизации.
В Великом Новгороде Данила Иванов, по версии следствия, оставил место службы в Белгородской области более чем на месяц. При этом обвинение настаивало, что он ушел из части 29 апреля, а вернулся 26 сентября. Он получит 5 лет условного срока.
В Солнечногорске суд назначил Алексею Созонову 4 года условно.
Наказания за дезертирство и оставление части в период мобилизации ввели 24 сентября, а мобилизацию объявили 21 сентября. Период мобилизации отягчает преступление.
*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».