В ожидании зимней войны

THE ECONOMIST

В недавних интервью журналу The Economist свое видение развития военных действий в Украине изложили три человека, командующими военными силами страны. Это президент Владимир Зеленский, глава Генштаба генерал Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский.

Все они считают, что исход войны определится в ближайшие месяцы. Они уверены, что ВС РФ готовят еще одно крупное наступление, которое может начаться уже в январе. Сейчас в Киеве пытаются решить, каковы должны быть ответные действия. Должны ли ВСУ нанести упреждающий удар или готовиться провести контрнаступление, где следует собрать силы, сколько боеприпасов и техники требуется накопить за ближайшие недели и месяцы – от ответов на эти вопросы будет зависеть ход боевых действий и их итог.

В сентябре ситуация на линии фронта складывалась благоприятно для украинской армии. Она смогла продвинуться под Харьковом и занять оставленный ВС РФ Херсон. Во время визита туда президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Это начало конца войны. Мы шаг за шагом приходим на все занятые территории».

Однако командование ВСУ не разделяет его оптимизма. Одна из причин – эскалация воздушной войны. С октября по электростанциям и энергосистеме Украины наносятся постоянные удары ракетами и беспилотниками, что вызывает длительные и частые отключения электроэнергии. Вопреки прогнозам, у ВС РФ все еще имеется достаточное количество ракет и беспилотников, оно сокращается, но ожидаются новые поставки беспилотников и даже, вероятно, баллистических ракет из Ирана.

«Возможно, мы находимся на грани. – предупреждает командующий ВСУ генерал Валерий Залужный. – Новые массированные атаки могут полностью вывести из строя систему энергоснабжения. Тогда начнут замерзать жены и дети солдат. И можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения военных действий, если нет воды, света и тепла?».

После того, как в октябре в Украине войсками стал командовать генерал Сергей Суровикин, тактика ВС РФ изменилась. Теперь в первом эшелоне выступает группа Вагнера, гораздо лучше вооруженная и тренированная, чем регулярная армия России. Отряды из Чечни и регулярные войска находятся в тылу. И если раньше эти подразделения воевали по отдельности, то сейчас они взаимодействуют сводными группами примерно по 900 человек. Если ранее подразделения российской армии в основном передвигались, используя бронетехнику, что делало их уязвимыми для противотанкового оружия, вроде Javelin и NLAW, то теперь они по возможности двигаются пешком.

Проблему для украинской армии создают и непрекращающиеся бои на Донбассе, особенно, в районе Бахмута



Бахмут не является стратегически важным пунктом. Гораздо более важны близлежащие Славянск и Краматорск, но ВСУ уже выстроили на подходах к ним несколько линий обороны. Украинские генералы считают, что главная цель наступления на Бахмут – удерживать украинские части на месте, не давая возможности использовать их для наступательных операций на севере Луганской области.

Третья проблема – самая серьезная. Результаты мобилизационных усилий России часто преуменьшаются, циркулируют истории о неадекватной комплектации и протестах в частях, сформированных из мобилизованных. Однако Генштаб Украины и ее западные партнеры настроены более настороженно. «Мы все знаем, что качество вооружений плохое и что мобилизованным его не хватает. – говорит сотрудник министерства обороны Эстонии Кусти Салм. – Но уже сам факт, что ВС РФ могут столь быстро провести мобилизацию, является проблемой для Украины и, в конечном счете, для НАТО». По его словам, программы, реализуемые Великобританией и Евросоюзом, позволяют подготовить около 30 000 украинских военнослужащих за 18 месяцев. Россия смогла подготовить в пять раз больше новых солдат за гораздо меньшее время.

По мнению генерала Залужного, российская мобилизация была успешной. Генерал Сырский рассказывает, как российские новобранцы, вооруженные только стрелковым оружием, успешно сдерживали украинские атаки в Кременной и Сватове Луганской области – несмотря на осеннюю распутицу. Как он считает, мобилизация также позволила России чаще проводить ротации на линии фронта, давая военнослужащим возможность отдохнуть и восстановить силы. «В этом отношении у них явное преимущество», – говорит Сырский.

Украинские генералы уверены, что конечной целью мобилизации является новое наступление. По мнению генерала Залужного, российские войска могут перейти в наступление в марте или в феврале, или даже в конце января. И оно может начаться на любом направлении: на Донбассе, на юге, в направлении города Днепр и даже самого Киева. Залужный даже считает новый штурм Киева неизбежным.

У ВСУ есть возможности, чтобы отправить в бой больше резервов. Однако пока командование придерживается другой стратегии и их бережет. Как говорит генерал Залужный, «важно сосредоточиться на сбережении ресурсов для затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году». В ВСУ сейчас достаточно ресурсов – более 700 000 мобилизованных в различные виды войск, и 200 000 из них прошли военную подготовку. Однако там не хватает боевой техники. Генерал Залужный говорит, что для успешных действий ВСУ необходимы 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц. В сумме это больше, чем бронетанковые силы большинства европейских армий.

Западные партнеры Украины пытаются ускорить темпы ремонта и восстановления старого и поврежденного оборудования, чтобы быстрее вернуть его в строй. Конгресс США 6 декабря дал принципиальное согласие на закупку для Украины 864 000 снарядов 155-мм артиллерии, более 12 000 снарядов Excalibur и 106 000 ракет GMLRS для HIMARS. Всего этого теоретически было бы достаточно для поддержания самого интенсивного огня в течение пяти месяцев без перерыва. Однако эти боеприпасы еще надо будет произвести, что займет несколько лет.

ВС РФ сталкиваются примерно с такими же проблемами. Как считают на западе, в начале следующего года там могут закончится новейшие боеприпасы, после чего в ход пойдут боеприпасы из старых запасов. Тем не менее, российская артиллерия может использовать больше снарядов низкого качества, чем Украина может получить новых из США и Европы. В беседе с главой британских вооруженных сил адмиралом Тони Радакиным генерал Залужный напомнил, что во время Первой мировой войны британская армия выпустила по противнику более миллиона снарядов. «Тогда мы потеряем Европу. – ответил адмирал. – Если вы выпустите столько снарядов, нам не на что будет жить».

Главный вопрос контрнаступления – направление главного удара. Наиболее перспективным вариантом для Украины выглядит продвижение на юг к Азовскому морю. Это позволило бы перерезать «сухопутный мост», соединяющий Россию с Крымом. Как говорит генерал Залужный, продвижение всего на 84 км на юг через Запорожскую область к Мелитополю уже было бы достаточным: это сделает российские линии снабжения Крыма досягаемыми для HIMARS. Однако еще летом Украина отказалась от планов наступления в Запорожской области из-за нехватки ресурсов. А к ноябрю Россия создала на юге новые укрепления, построила несколько новых линий обороны и перебросила туда силы из Херсона.

Дальнейшие события на линии фронта зависят от многих факторов: от погоды, поставок западного оружия и от действий ВС РФ. Однако самым главным фактором является стратегия Украины по прекращению войны. Президент Зеленский настаивает, что единственным способом ее завершения является вывод российских войск на границы 1991 года. Тем не менее, в частном порядке украинские и западные военные признают, что возможны и другие варианты. Это косвенно признает и генерал Залужный.

Даже в случае успеха ВСУ военные действия, скорее всего, завершатся дипломатией



Некоторые украинские генералы считают, что целью наступления должно быть не столько освобождение территорий, сколько создание условий, вынуждающих Россию пойти на компромисс. Как сообщил один из европейских военных, знакомый с украинскими планами, в идеале военная операция должна убедить президента Путина в том, что войну выиграть невозможно и что ее затягивание ставит под угрозу даже контроль над Крымом и Донбассом. Такой подход находит понимание и у западных партнеров Украины, обеспокоенных риском ядерной эскалации. Совсем недавно, 5 декабря, госсекретарь Антони Блинкен заявил, что целью США является дать Украине средства для того, чтобы «вернуть территорию, захваченную после 24 февраля». На этом этапе о возвращении к границам 1991 года речь не идет.

Однако в самой Украине царят другие настроения. Как утверждает президент Зеленской, 95% граждан хотят освобождения всей территории Украины. «Это трагедия для семей, потерявших детей. – говорит он. – Вот почему люди не хотят компромиссов». Остается ожидать, что военные действия в следующие месяцы определят, какая из этих двух стратегий окажется как более реалистичной, так и более успешной.