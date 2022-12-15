В Нагорном Карабахе Азербайджан перекрыл Лачинский коридор и поставки газа

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе снова обострился. Азербайджан перекрыл поставки газа в непризнанную республику и Лачинский коридор. Международное сообщество призывает возобновить поставки и разблокировать дорогу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал произошедшее гуманитарным кризисом, передает ТАСС.

«Азербайджан сначала перекрыл Лачинский коридор, затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом. В результате этих провокационных действий жители Нагорного Карабаха были лишены прав на свободное передвижение, тысячи людей, в том числе дети, в холодных зимних условиях остались на дорогах, многие семьи были невольно разделены, граждане с проблемами здоровья лишились медицины, 120 тыс. человек взяты фактически в заложники, школы и детские сады вынуждены были прекратить работу»‎, — сказал он.

Лачинский коридор экологи‎ из Азербайджана перекрыли в понедельник. Как пишет «Коммерсант»‎, общественники и представившиеся экологами активисты из Азербайджана заблокировали движение по единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах и Армению. Они пропускают только технику с маркировкой российского миротворческого контингента. Они утверждают, что в Нагорном Карабахе бесконтрольно добывают природные ресурсы и грабят Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, в том числе президенту России Владимиру Путину, что конфликт решен. Но собеседник «Коммерсанта»‎, знакомый с ситуацией, утверждает, что приход к власти в Нагорном Карабахе бизнесмена Рубена Варданяна мог разозлить Азербайджан. Помимо этого Баку не устраивает реализация соглашений с Арменией, достигнутых при участии России.