В Воронеже отменили выставку художника из-за его антивоенных постов

В Воронеже отменили выставку художника Павла Брата. Он готовил ее почти два года, но региональному чиновнику, курирующему вопросы архитектуры, донесли, что Брат — «экстремист и высказывался в марте и феврале о войне», пишет «7*7»‎.

Выставку Maps of Meaning хотели провести в Доме архитектора. Она проработала всего один день. Провластное издание «Блокнот. Воронеж»‎ отметило, что его посты в соцсетях «легко можно принять за дискредитацию российской армии». Дом архитектора поблагодарил издание, которое «помогло вовремя скорректировать расписание».

Павел Брат рассказал, что после Воронежа планировал показать выставку в Санкт-Петербурге.

«В Воронеже я сделал всë, что в моих силах, чтобы выставиться и порадовать всех искусством»‎, — рассказал художник.

Фото: РИА Воронеж.