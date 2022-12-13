У сотрудников «Дождя»*‎ потребовали объяснений, чем они будут заниматься в Латвии

Глава латвийского управления по делам гражданства и миграции Майра Розе рассказала журналистам Rus.LSM, что рабочие визы сотрудников «Дождя»‎* будут аннулированы. И сейчас они должны будут объяснить, чем планируют заниматься в стране. Она не исключила выдачу виз по гуманитарным причинам.

По информации Розе, сотрудникам канала выдали 13 виз, чтобы обеспечить вещание. Сейчас они должны будут объяснить, сохраняется ли первоначальная цель получения документов.

«Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз», — сообщила она.

Розе также сказала, что не исключена выдача гуманитарных виз, если человек не угрожает национальной безопасности страны и будут гуманитарные причин на это. Немедленного выдворения из Латвии отзыв лицензии на вещание не означает.

«Дождь»‎* лишили лицензии 7 декабря. Помимо Латвии, вещание канала прекратилось также в Эстонии и Литве. Причиной стала фраза ведущего Алексея Коростелева в эфире программы «Здесь и сейчас»‎, которую интерпретировали так, будто «Дождь»‎* помогает российским военным. Журналисты обещали, что продолжат работу в YouTube.

*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.