Мы соучастники того, что не сумели предотвратить

Вся эта история связана с сюжетом, который вышел на «Дожде»* в программе «Здесь и сейчас». Это ежедневная новостная программа. Она выходит в 3 часа дня и в 8 часов вечера. Ее вел Алексей Коростелев. В той передаче был показан очень интересный сюжет — расследование, связанное с мобилизованными в российскую армию гражданами Российской Федерации, которых, как мы знаем, могут схватить на улице, которых выхватывают из квартир, вербуют в колониях и отправляют воевать. Причем, как сейчас уже понятно, Российской Федерации они нужны исключительно в качестве пушечного мяса, поскольку часто им не считают нужным выдать ни обмундирование, ни толком оружие, ничего. Они та самая масса, которая должна идти атаковать позиции российских войск, а за ними идут уже настоящие убийцы, в том числе из ЧВК «Вагнер».

Всё, что происходит внутри российской армии, представляет собой черную коробочку, из которой мало что выходит наружу. Информации чрезвычайно мало. А это важно знать

В том сюжете говорилось о том, что полковник одной из элитных бригад российской армии зарезал ножом гражданку Украины. Мужа, который за ней шел, застрелили, а ей он просто перерезал горло. Это было расследование, которое Коростелев и его коллеги вели и о котором рассказали в эфире «Дождя» — что, с моей точки зрения, принципиально важно, потому что всё, что происходит внутри российской армии, представляет собой черную коробочку, из которой мало что выходит наружу. Информации чрезвычайно мало. А это важно знать, чтобы понимать, какую роль в Российской Федерации играет коррупция. Мы же понимаем, что если они украли всё, что было вложено в реформу российской армии, включая обмундирование и вооружение, то очевидно так же коррупция повлияла на информацию, которую скупала российская разведка — эфэсбешники и грушники, — предполагая, что они за 10 дней возьмут Киев, оккупируют всю Украину и так далее.

Это всё очень важная информация для того, чтобы понимать, прежде всего, как устроена российская власть, как она принимает решения, какого качества информация туда приходит. Это те люди, которые ввергли Россию в страшную войну с соседней страной и сейчас уничтожают Украину, уничтожают ее гражданское население, города, инфраструктуру. Вся эта информация имеет абсолютно ключевое значение, в том числе для будущих судебных процессов, которые, безусловно, состоятся после того, как Россия окончательно проиграет эту войну. Уже зафиксировано 40 тысяч преступлений, совершенных российскими войсками на территории Украины, в том числе против гражданского населения. И то, как Путин только что похвалялся разрушением энергетической инфраструктуры Украины, стоя в золотых антуражах Кремля — совершенно поразительно. Как этот человек потом будет осенять себя крестным знаменем, бить поклоны и ставить свечи — это его отношения с тем, что называется Русской православной церковью, точно не с Богом. Но я в данном случае говорю о судах, подобных нюрнбергским процессам, которые неизбежно последуют после того, как Россия проиграет эту войну. В том, что она проиграет эту войну, нет никаких сомнений, в том числе у ведущих военных аналитиков мира. Другой вопрос, сколько на это уйдет времени и сколько будет убито людей до завершения этой кошмарной войны.

Кадры, репортажи, интервью «Дождя» станут доказательствами в будущих процессах. Они показывают, что в российской армии орудуют преступники

И вот те свидетельства, которые приводит Коростелев и его коллеги в передаче «Здесь и сейчас» на «Дожде», имеют чрезвычайно важное значение. Эти кадры, репортажи, интервью станут доказательствами в этих процессах. Они показывают, что в российской армии орудуют преступники. Причем это не только фигура речи: туда вербуют заключенных из российских тюрем, колоний, лагерей, вербуют в том числе убийц и насильников. Понятно, что судьба тех из них, кто позволяет себе открывать рот, довольно плачевна, поэтому любой зафиксированный факт представляет абсолютное значение для будущего Нюрнберга по преступлениям, совершенным российскими властями и российской армией в этой страшной войне.

Итак, Коростелев сделал свою работу. В конце сюжета он сказал фразу, которая, конечно, была сто раз переиначена, но тем не менее фразу эту он не должен был говорить, не имел права, тем более что она просто не соответствует действительности. А именно он обратился к тем, кто смотрит такие сюжеты на «Дожде», прежде всего к этим мобилизованным, к тем, кто завербован ЧВК «Вагнер», кто воюет в войсках Российской Федерации в Украине, и просил связываться со специальным электронным адресом «Дождя», чтобы телеканал мог получать информацию. Это делают все издания мира — собирают информацию, которую потом просеивают через сито, проверяют, сопоставляют. Но он сказал фразу, которая прозвучала совершенно двусмысленно, о том, что «мы чем-то поможем». Конечно, он не имел в виду (и «Дождь» ни в коем случае не имел в виду) какую-то помощь армии агрессора, которая воюет сейчас в Украине, уничтожает ее города, убивает людей, убивает детей, гражданских и так далее. Конечно, он имел в виду, что они сумеют каким-то образом этих людей защитить, защитить ту информацию, которую они представляют, сделать ее публичной. Но слова эти были восприняты совершенно превратно.

(Смею заверить, что ни одна журналистская организация никогда себе не позволит собирать какие-либо деньги на армию. Я имею в виду журналистов, а не пропагандистов, которые бегают, прикрытые «Вагнером», по полям на востоке Украины. Это запрещено журналистским кодексом. Это входит в прямое противоречие с работой и с профессией журналиста. Мы не имеем права брать в руки оружие.)

За этим сюжетом последовало увольнение господина Коростылева решением руководства канала. Латвийская республика объявила, что ему запрещен въезд на территории Латвии.

То, что в Кремле пьют шампанское по этому поводу, никаких сомнений нет. Они это не скрывают. Радость разливается по всем пропагандистским точкам

А дальше началось нечто, казалось бы, невозможное, учитывая, что Латвия — это страна Евросоюза, а телеканал «Дождь» — это российский канал в изгнании, который имеет право вещать в кабельных сетях в Евросоюзе только после того, как он получает лицензию какой-либо страны Евросоюза. Латвийская республика устами своего министра иностранных дел сама приглашала российских журналистов, которые бежали от российской власти, работать в Риге — и в Риге работает примерно 450 российских журналистов. Их, повторяю, приглашала к себе Латвийская республика. Однако специальный комитет, который рассматривает выдачу лицензий для СМИ (такой же комитет есть в Российской Федерации) вдруг сообщил, что работа телеканала «Дождь» стала представлять угрозу для безопасности Латвии. Это было связано с тем, что однажды по оплошности дизайнера «Дождь» показал карту, где Крым был обозначен как часть Российской Федерации, и второе — им было предъявлено обвинение, что они так и не сделали титры на латышском языке. История с Коростелевым стала последней каплей, из-за которой у «Дождя» отозвали лицензию, и он убран из кабельных сетей. Литовская республика также поддержала решение не транслировать телеканал «Дождь».

То, что в Кремле пьют шампанское по этому поводу, никаких сомнений нет. Они это не скрывают. Радость разливается по всем пропагандистским точкам, что в Телеграме, что по всему интернету, совершенно запредельная. Наконец то, о чем российские пропагандисты талдычили 24/7, случилось: они доказали, что в Европе и США никакой свободы слова нет. Как только кто-то говорит что-то, что не нравится властям, их тут же выщелкивают — вот смотрите, что произошло с телеканалом «Дождь».

Конечно, ситуация не такая простая, как может показаться. Она связана с несколькими вещами. Первое: идет война. Телеканал «Дождь» вещает из страны, которая среди других помогает Украине. Весь Евросоюз снабжает Украину оружием и помогает ей выжить и победить в этой войне. И поэтому власти Латвии воспринимают ситуацию исключительно в черно-белой плоскости: «Кто не с нами, тот против нас». Хотя телеканал «Дождь» абсолютно инструментален: 18 миллионов русскоязычных ежедневно или еженедельно смотрят этот канал и получают информацию, — а они практически единственные, кто дает информацию, потому что абсолютное большинство других YouTube-каналов представляют мнения, дают точки зрения. «Дождь» поставлял именно информацию — он один из немногих источников информации, который работает в русскоязычном сегменте.

Но повторяю: идет война. И, конечно, руководство Латвийской республики воспринимает всех, кто говорит по-русски, как потенциальную угрозу. Тем более что в Латвии много русскоязычных. Кто-то говорит — 40%, кто-то говорит — 50%, и многие из них поддерживали партию «Единая Россия» на выборах, находились под постоянным влиянием кремлевской пропаганды и так или иначе связаны с Российской Федерацией.

Огромное число тех, кого депортировали, были представители интеллигенции, интеллектуалы, профессора, буржуазия, фермеры. Десятки и сотни тысяч латышей, литовцев и эстонцев никогда не вернулись, они погибли в Караганде, в лагерях Устьвымлага, на Колыме

Наконец, есть еще одно, о чем всем тем, кто работает в странах Евросоюза, очень важно помнить, особенно в странах Балтии: Советский Союз дважды оккупировал Литву, Латвию и Эстонию — в 1939-1940-м и потом после окончания войны.

Я искала цифры. В первую оккупацию было депортировано из Литвы 77 тысяч человек, из Латвии — 40 тысяч человек, из Эстонии — 30 тысяч человек. Во вторую депортацию, в период с 1944-го по 1952 год из Эстонии было отправлено в Сибирь 124 тысячи, из Латвии — 136 тысяч, из Литвы — 245 тысяч человек. Да, конечно, среди тех, кого отправляли в Сибирь, были пособники гитлеровской Германии и нацисты, те, кто уничтожал евреев во всех этих трех странах — а там немцы руки не пачкали, они для расстрела евреев использовали местных. Тем не менее огромное число тех, кого депортировали, были представители интеллигенции, интеллектуалы, профессора, буржуазия, фермеры. Десятки и сотни тысяч латышей, литовцев и эстонцев никогда не вернулись, они погибли в Караганде, в лагерях Устьвымлага, на Колыме.

Я была в тюрьме КГБ в Вильнюсе, где сейчас музей. Сходите те из вас, кто живет в Вильнюсе, просто походите по этим холодным подвалам. Там всё начинается с вокзала — такая маленькая деревянная коробка, в которой ты стоишь, когда тебя везут на допрос. Я там стояла в советское время в Бутырке, я хорошо знаю эти ощущения.

Очень много информации о том, как поголовно расстреливали католических священников в Литве. Как отправляли в тюрьмы и лагеря людей, которые занимались фермерским хозяйством.

Короче говоря, в этих странах накопилась большая негативная историческая память, которая заставляет вздрагивает, когда звучит русская речь. Это то, о чем надо обязательно помнить. Поэтому мне кажется, что «Дождь» совершил ошибку, когда решил вещать с территории Латвии. И сейчас, когда российская армия вторглась в Украину, они с ужасом смотрят на людей, которые говорят по-русски: «Что же это такое? XXI век, а вы идете и убиваете. Вы бомбами уничтожаете целые города. Вы бьете по электростанциям и теплоцентралям, вы знаете, что зима, что там гражданское население, которое страдает прежде всего». Конечно, в странах Балтии люди, говорящие по-русски, заставляют напрягаться.

Я уже не говорю о том, что после объявления мобилизации в страны Евросоюза и Закавказья побежали десятки тысяч молодых мужчин. Легко представить себе, какие страхи испытывают в тех же самых странах Балтии: а что если среди этих тысяч окажутся диверсанты и убийцы из ГРУ, которым легко смешаться с толпой бегущих от мобилизации. Убивать — это их профессия. Люди, которые пытались убить Владимира Кара-Мурзу*, которые пытались убить Алексея Навального**… Целый документальный сериал сделан об убийствах в Лондоне, когда людей выбрасывали из окон, когда люди вдруг падали замертво, возможно, прикоснувшись к какой-то очередной ручке, на которую был намазан очередной «Новичок». Теперь это уже не секрет: Российская Федерация занималась точечными уничтожениями, причем отнюдь не только политических противников, как Алексей Навальный** и Владимир Кара-Мурза*, и не только тех, кого считали предателями, как Скрипаль, но и бизнесменов, которые перешли дорогу кому-то из ближайшего окружения Путина, ФСБ и т.д.

В странах Балтии боятся, что страна может быть наводнена людьми, представляющими угрозу для национальной безопасности. При сегодняшней технике совершить переворот в небольшой стране ничего не стоит

Российская Федерация, российская власть живет по беспределу. То, что человек по фамилии Пригожин приезжает в лагеря и забирает оттуда на войну убийц, это лишнее подтверждение, что существует переплетение власти чекистов и людей абсолютно уголовной ментальности.

В странах Балтии, безусловно, боятся, что страна может быть наводнена людьми, представляющими угрозу для национальной безопасности. При сегодняшней технике совершить переворот в небольшой стране — а мы говорим об очень маленьких странах по территории и населению — ничего не стоит. А потом сказать, что просто «народ сверг своих правителей». Так, как это было сделано с Амином в Афганистане, как это делалось во многих странах мира, отнюдь не только Россией и Советским Союзом.

Вот чего они боятся. Имеют они на это право? Да, они имеют на это право. И поэтому думаю, что у «Дождя» неизбежно должны были возникнуть проблемы.

Как потребитель «Дождя», я очень люблю этот канал. Мне не всегда и не всё может казаться сделанным на высшем уровне, и тем не менее они прекрасно работают — Анна Монгайт, Катя Котрикадзе, Тихон Дзядко, Михаил Шевелев, которые делают, прежде всего, информационную работу. Они абсолютно необходимы российской журналистике, но самое главное, они необходимы тем людям, которые сейчас оказались в России и в разных странах мира, люди, которые говорят по-русски и для которых важна информация о том, что происходит в России, и о том, что Российская Федерация и ее армия делают в Украине.

И, наконец, еще одно соображение. В латвийском Твиттере и других социальных сетях, на других языках очень много людей, часто не имеющих никакой информации или перевирающих ее, как было с саркастическим твитом Тихона Дзядко по поводу аннексии Крыма. Сейчас такой же саркастический сюжет, сделанный Михаилом Фишманом в его итоговой программе, тоже гуляет как пример того, какой якобы пропутинский канал «Дождь». Те, кто это делает, либо идиоты, либо подонки.

Странно еще одно — как интеллектуалы и творческие люди в той же Латвии не понимают важность другого момента. На Коростелева и его проект обрушились за то, что они сказали: «наша армия». Тихон Дзядко в своем письме написал: «А что, армия пришла с Альфа-Центавра или с Луны, с Марса?» К сожалению, к несчастью нашему, к беде нашей, к трагедии нашей, к нашей вине, которую нам не избыть и которую наши дети будут избывать, это действительно наша армия, потому что мы граждане Российской Федерации и мы несем ответственность за то, что делают наши сограждане. Мы сейчас, где бы мы не находились, оказались в положении немцев если не в 45-м, то в 44-м году, когда Германия еще окончательно не потерпела поражение, но ее ненавидел весь мир. Вот мы сейчас — те самые немцы, которых ненавидит весь мир, потому что люди, которые говорят на нашем языке, которые, казалось бы, воспитаны в великой русской культуре, которые, казалось бы, читали те же книжки, которые читаем мы, пришли в Украину. Убивают ее мужчин, насилуют женщин, делают сиротами детей, уничтожают дома. Сознательно, как признался Путин, разрушают энергетическую систему Украины, бьют по водяными насосам, чтобы у людей не было ни тепла, ни воды, ни канализации, ничего. Это делают люди нашей с вами культуры.

Вы можете сто раз сказать, что вы категорический противник этой войны, что это ужасно, что творит Путин и его армия в Украине, что этих людей надо судить, и мы обязательно будем их судить. И тем не менее это наша ответственность и наша вина. Никто с нас ее не снимет…

Вы скажете, коллективной ответственности не существует. С юридической точки зрения нет коллективной ответственности, каждый преступник отвечает за свое преступление сам. Но с точки зрения морали — да, мы ответственны, потому что допустили эту власть, потому что мы ее 22 года терпели и продолжаем терпеть. Мы знали, что Путин выходец из КГБ, мы знали, что во власти не просто один подполковник, а потом полковник КГБ — во власть пришел целый институт КГБ. Это всё происходило на наших глазах, и мы не сумели с этим справиться.

Все те, кто молчал, кто соглашался, кто готов был работать на эту власть — мы создали возможности для Путина начать эту страшную войну

Я не склонна обвинять весь российский народ, потому что люди часто заняты выживанием. Но образованный класс, люди, у которых были условия, возможности, деньги и даже знания, чтобы понимать, что происходило в России и к чему вела эта власть — несут ответственность. Да, у многих была возможность уехать из страны, найти работу в других местах, и дай бог всем удачи. Но ответственности это с нас не снимает. Мы несем ее так же, как немцы несли ответственность за то, что Германия сделала с Европой и миром во Второй мировой. Ровно так же.

Все те, кто молчал, кто соглашался, кто готов был работать на эту власть — мы создали возможности для Путина начать эту страшную войну.

И в некотором смысле да, это наша армия воюет в Украине. И мы тоже отвечаем за то, что они делают в Буче, в Ирпене, в Бородянке и в других местах. Мы виноваты. Это принципиально важно понимать. Легко сказать: «Этот ужасный Путин!..» Но мы ему позволили это. Мы им всем позволили это. И это будет лежать на нас ужасным, страшным пятном. Это будут на себе чувствовать русские во всех странах мира. В больших странах, как Америка или Великобритания, и сильнее всего в странах Европы — нам, людям, которые говорят по-русски, будут все время напоминать: «вы представляете убийц». Это ужасно больно. Кому-то будет невозможно это пережить, но это факт: мы соучастники в том смысле, что мы не сумели это предотвратить.

Конечно, в исследованиях напишут, что были те, кто были против, но в истории будет написано: «Российская Федерация поддерживала Путина Владимира Владимировича. Путин Владимир Владимирович убивал своих политических оппонентов, сажал их в тюрьмы, переписал Конституцию Российской Федерации, и «на пеньках» за это проголосовало большинство граждан Российской Федерации, а после этого он вторгся в Украину, разрушил целую страну». Это останется в истории. И наши дети за это будут расплачиваться.

Я всегда вспоминаю, как однажды оказалась с дочерью в Париже, и моя коллега, которая была шефом бюро своего немецкого телеканала во Франции, а раньше работала в России, и мы были хорошо знакомы, дала мне ключи от дома в чудесном 7-м районе Парижа. Мы с дочерью поселились там на пару недель. И туда приехала приятельница этой моей коллеги, немка с сыном из Германии.

И эта милейшая дама увидела, что дочь моя читает «Дневник Анны Франк», а обложка «Дневника Анны Франк» узнаваема на любом языке, книга вышла в десятках миллионов экземпляров. И она поняла, что мы не только из России, но мы еще и евреи. И вдруг вечером, когда мы с ней сели и выпили по бокалу вина, она мне сказала: «Вы знаете, это такой ужас быть немкой. В каждой стране мира, где бы мы ни были, мы убивали людей. Поэтому когда меня принимают за шведку или за датчанку, я так радуюсь». Это была середина 90-х годов, то есть после окончания Второй мировой войны прошло уже 50 лет, и она все равно говорила: какой это кошмар быть немкой.

Восстанавливать Россию и возвращать ее на цивилизованные рельсы будет безумно трудно, потому что мир будет нас бояться, будет думать только о том, как бы отгородиться железным забором от этих русских, от этой России

К сожалению, это и наша судьба. К сожалению, это окажет колоссальное влияние на отношение к России. И, к сожалению, восстанавливать Россию и возвращать ее на цивилизованные рельсы будет безумно трудно, потому что мир будет нас бояться, будет думать только о том, как бы отгородиться железным забором от этих русских, от этой России, которой однажды поверили в 91-м году, что она хочет стать нормальной страной, членом большой семьи цивилизованных народов, и вот это закончилось страшной войной в Европе и Украине.

Я понимаю, что вряд ли многим понравится то, что я говорю. Но я это говорю не для того, чтобы нравиться или не нравиться. Я никогда не голосовала за Путина, я всегда была против этого режима, я много раз писала об опасности прихода КГБ во власть — тем не менее я точно так же несу ответственность за то, что творит наша с вами армия в Украине. Это наша вина, наша беда, наша трагедия, и нам с этим жить. И если мы не научимся воспринимать то, что происходит сейчас в этой войне, как свою личную беду, личную ответственность — гроша нам цена, нам как стране, как народу не восстановиться.

Нам предстоит пройти еще через многие тяжести и унижения, и нести ответственность за то, что мы лично не совершали, но за то, что мы допустили.

*Евгению Альбац, «Дождь» и Владимира Кара-Мурзу‎ Минюст России считает «иностранными агентами».

**Алексей Навальный в РФ внесен в реестр «экстремистов или террористов».