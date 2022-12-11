«Теперь свобода слова — тяжкое преступление»

Евгения Альбац*: Вадим, вашему подзащитному Илье Яшину* вынесен приговор — 8,5 лет тюрьмы. Можете объяснить логику суда?

Вадим Прохоров: Разброс по этой статье достаточно большой. Чисто теоретически возможен штраф от 3 до 5 миллионов или в размере заработной платы, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Но в российской правоохранительной традиции, если подсудимый приезжает в суд под конвоем, то есть находится под стражей, то в 99,9% случаев почти наверняка он получает реальный срок. Если он находится под домашним арестом или иной мерой пресечения, например, под подпиской, залогом, то можно ожидать условный приговор, более мягкий, и т.д. Практически всегда эта традиция соблюдается.

Аналогия с Сребреницей

Евгения Альбац: Илью обвинили в распространении ложных сведений о событиях в Буче. Почему именно этот сюжет привлек внимание правоохранителей?

Вадим Прохоров: Да, правильно поставить вопрос именно так: почему именно Яшин и почему именно этот сюжет вызвал такое озлобление властей? Я напомню, что речь о сюжете, который вышел в стриме Яшина на хостинге YouTube 7 апреля текущего года. Сюжет достаточно большой, примерно 20 минут. Но правоохранителей заинтересовала та часть сюжета, которая касалась Бучи. В начале апреля весь мир ужаснулся тому, что увидел в Буче, во всяком случае тому, что ему показали. И сразу же появилось две точка зрения. Украинская сторона и подавляющее большинство мировых СМИ обвинили отошедшие российские войска в этих трупах. А российские власти и Министерство обороны сказали, что это всё провокация Украины и мировых СМИ.

Сюжет вышел в начале апреля, а Илья был задержан в середине июля, три месяца спустя, и ему было предъявлено обвинение по статье 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Очевидно, тема Бучи, как когда-то для югославов тема Сребреницы, как для части руандийских властей тема «Радио тысячи холмов» — очень чувствительная для российских властей.

Статья УК 207.3 поспешно введена в марте текущего года по горячим следам, то есть после вхождения российской армии в Украину — чтобы заткнуть рот недовольным и несогласным

С моей точки зрения, Яшин провел блестящую журналистскую работу. Он привел две точки зрения, склоняясь к одной из них. Он счел не вполне состоятельной точку зрения Минобороны, которая говорит, что все это провокация, но при этом не объясняет, что реально там произошло.

Кроме того, ничем не подтвержден квалифицирующий признак, что Яшин распространил данную информацию «по мотивам политической, идеологической либо иной ненависти или вражды» к действующему политическому режиму в России.

Вообще, где написано, что мы все должны любить этот, извините, действующий политический режим? Напомню, что в российской Конституции, даже испохабленной «пеньковым голосованием» два года назад, всё же осталось: статья 13-я в неизменном виде — о праве на идеологическое многообразие, статья 29-я — о праве на свободу слова и мысли и праве свободно распространять те или иные сведения.

Собственно говоря, и сама статья УК 207.3 введена в марте текущего года по горячим следам, то есть после вхождения российской армии в Украину. Введена поспешно — для охлаждения дискуссии и для того, чтобы заткнуть рот недовольным и несогласным. Мы говорили в суде о неконституционности этой нормы, об отсутствии мотива политической ненависти, которая в деле Яшина уж точно не доказана. В какой-то мере Яшин, являясь на момент апреля 2022 года депутатом муниципального собрания Красносельского района Москвы (а до этого он несколько лет возглавлял его), сам в какой-то мере часть политической системы России, оппозиционная ее часть, по-настоящему оппозиционная, а не такая как карманные фейковые оппозиционеры, которые заседают в Думе.

Тем не менее суд все это не воспринял, как и представленную нами экспертизу, и скостил лишь 6 месяцев от того срока, который запрашивал прокурор Белов — 9 лет лишения свободы. 8,5 лет — жесточайшее наказание, которое далеко не все убийцы получают за реально совершенные, причем умышленные убийства.

Евгения Альбац: Как проходил суд, какие аргументы были у прокурора? Были ли свидетели обвинения, какие аргументы приводили вы, что говорили свидетели защиты и как к этому относилась судья? Илья Яшин все время был в приподнятом духе, улыбался, и в последнем слове обращался к судье просто как будто они уже подружились за эти месяцы — по имени-отчеству. И прямо говорил, что ему показалось, что судья его услышала. Но приговор показывает, что судья все-таки услышала того, кто позвонил.

Вадим Прохоров: Суд проходил стремительно, как и несколько месяцев назад там же, только в ином составе суда, с Алексеем Гориновым — кстати, коллегой Ильи Яшина по муниципальному образованию Красносельского района, которому присудили 7 лет общего режима, тоже исключительно за высказанную антивоенную позицию на заседании совета депутатов.

Судья явно гнала процесс, он проходил в ежедневном режиме. Причем не открывалось главное доказательство, которое обвинение предъявило суду — сам видеосюжет, который вменялся Яшину. То есть многое было не подготовлено, в том числе техника. Но судья явно стремилась, видимо по чьему-то поручению, быстро прогнать этот процесс, чтобы вывести это событие из сферы общественного внимания.

Судья, в общем, не возражала против удовлетворения наших ходатайств, допроса свидетелей или приобщения тех или иных документов, кроме одного ключевого свидетеля — это господин Конашенков, который является «говорящей головой» Минобороны, на которого всегда ссылаются (и в данном случае тоже), когда хотят сказать, что что-то является «фейком». Мы требовали допросить — откуда вообще он взял информацию про Бучу, что являлось доказательством, когда он с этим выступал, и изменилась ли ситуация. Он допрошен не был. Судья в полушутку сказала: «Если вы сами его приведете, мы его допросим». Да, возьми Конашенкова на выходе из Минобороны, доставь его в суд и потребуй допросить!

Со стороны обвинения был, по сути, только один свидетель — Кучеров, оперативник из центра по борьбе с экстремизмом, который надзирает за российскими оппозиционерами. Это преемник печально известного Акопова — был такой знаменитый «антиэкстремист» и враг российских оппозиционеров. Сейчас таковым является господин Кучеров. Его допросили. Он высказал свое личное мнение, что он считает это фейком и что Яшин записывал этот стрим в той самой квартире, в которой он живет на территории округа Красносельский. Это какая-то бывшая, по-моему, кондитерская фабрика, которая распродана за небольшие деньги на лофты в качестве жилья. Что Яшин и так не отрицает. Еще один свидетель был вызван — понятой, который сказал, что он присутствовал при обыске в квартире Яшина, что опять же никто не отрицает.

Было оглашено экспертное заключение Савосиной, она тоже была допрошена. Сказала, что она независимый эксперт. Но при ответах на мои вопросы выяснилось, что она «независимый» подполковник юстиции Савосина, которая работает — где бы вы думали? — в соответствующем экспертном учреждении Следственного комитета России, то есть рядом с теми, кто вел следствие и довел дело до обвинения. Но она сказала, что она «абсолютно независима» от конкретного следователя Пахомова, который вел это дело. Понятно, что подполковник юстиции, входящий в систему, не может быть независимым. При этом наша сторона, в частности моя коллега Мария Эйсмонт привлекла двух достаточно известных специалистов (оба из Питера), один в области лингвистики, другая — психологии, которые дали свое экспертное заключение, из которого следует, что Яшин привел две разные точки зрения, и это по сути невозможно даже проверить на соответствие или несоответствие действительности.

Но в приговоре судья, монотонно и быстро зачитывая, заявила, что это личное мнение специалистов, а вот «независимого» подполковника юстиции Савосину стоит послушать.

И был допрос экспертов. Но мы с коллегами (кроме нас с Марией Эйсмонт еще Михаил Бирюков) — ставили важный вопрос: «Вы говорите, что это фейк, публичное распространение заведомо ложной информации, хотя Яшин от себя ничего не утверждал, он приводил разные точки зрения. Но дело не только в этом. Фейк или не фейк — можно сравнивать с какой-то установленной истиной. А что же имело место в реальности?»

Сторона обвинения про реальность ничего не смогла сказать. Ей это было не важно — важно, что это распространил Яшин, а Министерство обороны сказало, что это фейки и провокация.

И еще один очень важный момент. В деле из 5-ти томов 3-й и 4-й составляют документы, приобщенные следователем Пахомовым по нашей просьбе. Это документы международных организаций. Мы специально выбрали организации, членом которых все еще является Российская Федерация. То есть это не Совет Европы, не Международный суд в Гааге, который, как известно, Россия не признает. Это ООН, полноправным, полноценным членом которой, будучи преемником Советского Союза и членом Совета Безопасности, Россия является. Есть доклад Верховного комиссара по правам человека ООН, который мы привели, где события в Буче рассматриваются ровно под тем углом зрения, какой вменяется сейчас Яшину как «фейк».

Есть как минимум два доклада ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, истоки которой ведут к Хельсинки 75-го года, которая закрепила нерушимость границ в Европе. Российская Федерация ОБСЕ не покидала. В этих двух докладах, от апреля и июля нынешнего года, события в Буче описываются с совершенно нелицеприятной для российской стороны гипотезой изложения.

Когда прокурор потребовал 9 лет лишения свободы Яшину, мне показалось, что судья сама окаменела, думаю, что она ожидала чего-нибудь другого

Почему районный Мещанский суд должен опираться на некий пресс-релиз Министерства обороны, из которого даже неясно, что, собственно, произошло в Буче, а не на документы уважаемых организаций? На это прокурор Белов ничтоже сумняшеся сказал: «Да о чем вы говорите? Какие международные организации? Нас вообще только Совет безопасности интересует», — я почти дословно привожу его слова. Напомню, в Совете Безопасности ООН у России есть постоянно право вето, «а все остальные институты пусть что хотят, то и говорят». То есть обвинитель открыто сказал, что международные нормы и официальные документы тех организаций, куда входит Российская Федерация в качестве полноценного члена, для российских правоохранительных органов не указ.

Суд проигнорировал международные документы. Он их никак не анализировал, никак не критиковал, никак не опирался, как будто их нет.

Вот такие печальные итоги этого процесса. Когда прокурор потребовал 9 лет лишения свободы Яшину, мне показалось, что судья сама окаменела, думаю, что она ожидала чего-нибудь другого. В отличие от искренне, пионерски убежденного в своей правоте прокурора Белова, притом что он относительно молодой человек, лет на 10 младше меня, но именно он назвал меня антисоветчиком…

Евгения Альбац: Именно антисоветчиком?

Вадим Прохоров: Да, именно «антисоветчиком» — словом, которого я не слышал со старших классов школы. Молодой человек, прокурор вводит опять в лексикон это слово. Потом он поправился, что имеется в виду антироссийская позиция. Но понятно, что он имел в виду.

Евгения Альбац: А Яшина он назвал врагом России?

Вадим Прохоров: Совершенно верно. Он же называл его «врагом Отечества», на что я вспомнил фразу (которой завершил свои прения) актера Афанасия Бубенцова в гениальном исполнении Евгения Леонова из фильма «О бедном гусаре замолвите слова», его диалог с жандармским чиновником Мерзляевым в исполнении Басилашвили, когда Бубенцов говорит: «А вы за Отечество не решайте, кто ему враг, кто ему друг. Оно само разберется со временем».

Деформированная система

Евгения Альбац: Илья в ходе процесса все время апеллировал к судье. Вам тоже показалось, что судья с вниманием выслушивала, что говорил Яшин, и скорее склонялась ему верить, или это было ошибочное впечатление?

Вадим Прохоров: Судья Оксана Горюнова, если я не ошибаюсь, в 2011 году получила статус федерального судьи, то есть у нее 11 лет судейского стажа. Она не прерывала ни одну, ни другую сторону и позволяла высказываться. При этом она не допросила свидетеля, которого мы требовали, — Конашенкова. Она явно гнала процесс. Но в отличие от пионерского задора прокурора Белова, который мне показался вполне искренним проводником «линии партии и правительства», судья явно глубже, она что-то понимала.

Но тут два обстоятельства. В стране выносится всего 0,3% оправдательных приговоров по любым, не только политическим делам, то есть примерно три кейса из тысячи. В Америке, если мне память не изменяет, порядка 30% и более оправдательных приговоров, то есть десятки процентов. И даже в сталинскую эпоху, например, в 1951 году было 6,5%, если я не ошибаюсь. Даже тогда по каким-то небольшим, не знаковым политическим делам нерадивых следователей поправляли.

Второе. У психологов есть понятие «психологическая деформация». Судьи по уголовным делам просто привыкают выносить приговоры независимо от объема представленных им доказательств, только сроки в какой-то мере могут варьироваться. Но особенно многократно это возрастает по политическим делам. Не исключаю, что двухдневная задержка с вынесением приговора связана с тем, что судье было необходимо, как бы это помягче сказать, определиться с приговором в части конкретного срока, который необходимо назначить Яшину. Как она с этим определялась, можем только догадываться.

Евгения Альбац: Как дальше будут развиваться события?

Вадим Прохоров: В течение 10 дней мы подадим апелляционную жалобу. Далее она будет рассмотрена — почти уверен, что уже в новом году: январь, возможно, даже февраль с учетом праздников. После этого решение суда можно обжаловать в кассационном порядке, но чаще всего именно после апелляции человек отправляется в зону. В данном случае общего режима, который присужден Яшину по данной статье. От 5 до 10 лет — считается тяжкое преступление. У нас теперь свобода слова — тяжкое преступление, по сути, как убийство. Пока, правда, не «особо тяжкое», как госизмена, поэтому общий режим.

Разумеется, мы будем обжаловать приговор. А вообще с учетом своеобразной личности обвинителя по этому процессу я напомнил, что до сих пор действует неотмененное постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, которое осуждало афганскую авантюру, ввод войск в Афганистан, где воевали 10 лет. Как говорят, в России надо жить долго. Яшин будет не просто оправдан, он будет реабилитирован. Статья эта, вне всякого сомнения, будет отменена. Вопрос, конечно, когда наступят эти счастливые дни — но сейчас на него нет ответа.

Илья человек со стержнем. Наверное, это и раздражает нынешние российские власти, которые не прощают ему ум, энергию, бодрость, силу духа и его правду

Евгения Альбац: Вчера мне пришлось разговаривать с одной американской правозащитницей, которая много занималась защитой диссидентов. Она заметила, что сроки, которые сейчас дают в России, выше тех сроков, которые давали диссидентам в советское время. Что это становится больше похоже на сталинские времена, нежели на советские.

Вадим Прохоров: Абсолютно согласен. Это прискорбно, но это факт. Когда советским диссидентам присуждали 3 года по печально известной статье 190-прим («распространение клеветнических утверждений в отношении советской власти»), это вызывало серьезную обеспокоенность и в стране, и среди мировых правозащитников. По так называемой антисоветской 70-й статье Галанскову, по-моему, дали 7 лет. Сейчас же Яшину влегкую требуют 9 лет и дают 8,5. Горинову — 7 лет за выступление на совете депутатов о том, не следует ли повременить с детским праздником, когда льется кровь. Сроки действительно дикие.

Евгения Альбац: Илья Яшин в своем последнем слове сказал: «Не переживайте, я рядом. Путин столько не проправит…» Как вам показалось — каково его настроение, насколько тяжелым ударом для него было услышать — 8,5 лет?

Вадим Прохоров: Я полагаю, что получить 8,5 лет за высказанное мнение не легко никому, ни одному человеку в мире. При этом он был морально к этому готов. Держится очень стойко. Подбадривал нас, адвокатов. Может быть, он действительно убежден, что столько не отсидит. И несмотря на тяжкий путь, который ему предстоит — известно, что такое тюрьма в России, — он выглядит очень бодрым. Это человек, безусловно, со стержнем. Наверное, это и раздражает нынешние российские власти, которые не прощают ему ум, его энергию, бодрость, силу духа и его правду.

*Илью Яшина и Евгению Альбац Минюст РФ объявил «иностранными агентами».