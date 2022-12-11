В Казани прошли пикеты в поддержку Ильи Яшина*, против мобилизации и закона о «пропаганде ЛГБТ»‎

Жители Казани весь день выходили на пикеты в поддержку Ильи Яшина*, против мобилизации и закона о «пропаганде ЛГБТ»‎, пишет «7*7»‎.

С плакатом в поддержку Яшина*, получившего в пятницу срок в 8,5 лет колонии общего режима за видео о событиях в Буче, вышла одна женщина.

Активист Марк Серов публично высказался против мобилизации. Он хочет, чтобы «мужчин ценили так же, как и женщин». Он также хотел бы сделать закон о воинском призыве добровольным.

Другие жители высказались против закона о ЛГБТ-пропаганде.

Фото «Гроза | Казань».

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.