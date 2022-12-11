Рачинский: «У российского общества не хватило сил прервать традицию государственного насилия»

Вчера вечером в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Ее получили украинский «Центр гражданских свобод»‎, российский «Мемориал»*‎, а также председатель белорусского правозащитного центра «Весна»‎ Алесь Беляцкий. Он сейчас находится в заключении, и премию получала его жена Наталья Пинчук, сообщает «Настоящее время»**.

«Мемориал»‎* представлял председатель правления Ян Рачинский. В своем выступлении он отметил, что после прихода к власти Владимира Путина начались новые, яростные и агрессивные «войны памяти»‎ против соседей.

«Кончилось тем, что борьба с «национализмом»‎ и «бандеровщиной»‎ стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины»‎, — сказал Рачинский.

Он также упомянул преступления российских военных в Чечне, которые остались безнаказанными. Сейчас то же происходит в Украине.

«Цепь безнаказанных преступлений продолжается, она не прервется сама собой. И у этой проблемы нет никакого компромиссного решения. Увы, у российского общества не хватило сил прервать традицию государственного насилия. Семьдесят лет государство уничтожало всякую солидарность между людьми, атомизировало общество, искореняя в нем всякое проявление гражданской солидарности, превращая его в покорное и безгласное «население»‎. Сегодняшнее печальное состояние гражданского общества в России — прямое следствие непреодоленного прошлого»‎, — добавил он.

Ранее в интервью ВВС он сказал, что в России не может быть гарантирована ничья безопасность. А российские власти рекомендовали отказаться от премии — из-за «неподходящих лауреатов»‎.

Правозащитница Александра Матвийчук обратилась к людям во всем мире и призвала к солидарности в поддержке Украины.

«Не обязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. Достаточно просто быть людьми»‎, — добавила она.

Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук призвала бороться с «интернациональным диктатором»‎, имея в виду президента России.

«Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин»‎, — сказала Пинчук.

*«Мемориал» был объявлен в РФ «иностранным агентом» , а в 2021 году ликвидирован по суду.**«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».