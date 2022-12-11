Рачинский: «У российского общества не хватило сил прервать традицию государственного насилия»

Вчера вечером в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Ее получили украинский «Центр гражданских свобод», российский «Мемориал»*, а также председатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Он сейчас находится в заключении, и премию получала его жена Наталья Пинчук, сообщает «Настоящее время»**.
«Мемориал»* представлял председатель правления Ян Рачинский. В своем выступлении он отметил, что после прихода к власти Владимира Путина начались новые, яростные и агрессивные «войны памяти» против соседей.
«Кончилось тем, что борьба с «национализмом» и «бандеровщиной» стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины», — сказал Рачинский.
Он также упомянул преступления российских военных в Чечне, которые остались безнаказанными. Сейчас то же происходит в Украине.
«Цепь безнаказанных преступлений продолжается, она не прервется сама собой. И у этой проблемы нет никакого компромиссного решения. Увы, у российского общества не хватило сил прервать традицию государственного насилия. Семьдесят лет государство уничтожало всякую солидарность между людьми, атомизировало общество, искореняя в нем всякое проявление гражданской солидарности, превращая его в покорное и безгласное «население». Сегодняшнее печальное состояние гражданского общества в России — прямое следствие непреодоленного прошлого», — добавил он.
Ранее в интервью ВВС он сказал, что в России не может быть гарантирована ничья безопасность. А российские власти рекомендовали отказаться от премии — из-за «неподходящих лауреатов».
Правозащитница Александра Матвийчук обратилась к людям во всем мире и призвала к солидарности в поддержке Украины.
«Не обязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. Достаточно просто быть людьми», — добавила она.
Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук призвала бороться с «интернациональным диктатором», имея в виду президента России.
«Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин», — сказала Пинчук.
*«Мемориал» был объявлен в РФ «иностранным агентом» , а в 2021 году ликвидирован по суду.
**«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».