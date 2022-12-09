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#Репрессии

Илья Яшин* о приговоре: «У нас нет повода для грусти»‎

09.12.2022

Суд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима за видео о событиях в Буче

Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично. 

Но и у нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как  обличение «врача народа» в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времен холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор. 

Ярким символом этого процесса стали трясущиеся руки гособвинителя. Он очень старался звучать грозно и подражать сталинским прокурорам, но раз за разом вызывал смех зала и выглядел карикатурой. 

Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остаётся лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь. 

Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране. 

Я рядом


Оригинал.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».



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