С адвокатов «тюменского дела» взяли подписки о неразглашении

В группе поддержки фигурантов «тюменского дела»‎ сообщили, что адвокатов вынудили дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Если они предадут огласку материалам, то следствие их отстранит.

Документы подписали адвокаты Фёдор Акчермышев, Владимир Лопарев, Халит Ниязов и Евгений Гирва.

В группе поддержки сообщили, что новых данных по делу нет и разглашать адвокатам нечего. При этом никаких доказательств существования «террористического сообщества»‎ следствие так и не представило.

«Единственное, о чём мы с тех пор узнали, это то, что всех фигурантов «тюменского дела» пытали. Отсюда следует вывод, что, прикрываясь «тайной следствия», преступники в погонах пытаются скрыть факты пыток и отсутствие каких-либо доказательств»‎, — считают активисты.

Комментарии в СМИ могут давать не только защитники, но и обвинение. Поэтому есть опасность, что всю информацию о деле будут подавать в удобном следствию свете.

В конце августа — начале сентября шестерых антифашистов задержали в Сургуте, Екатеринбурге и Тюмени. Силовики считают, что они участвовали в организации «террористического сообщества»‎ (ст. 205.4 УК РФ), которое планировало нападение на военкоматы, отделы полиции и другие учреждения. Все шестеро сообщили о пытках в отделах полиции в день задержания.