Дарья Навальная: Почему Путин боится моего отца Алексея Навального*

За последние пару лет имя Алексея Навального* стало известно за пределами России. Вы читали о том, как он основал Фонд по борьбе с коррупцией* (ФБК*), чтобы расследовать незаконное богатство российской элиты, неоднократно задерживался за участие в протестах против режима Путина, баллотировался на пост президента в 2018 году, был отравлен в 2020 году, чудесным образом выздоравливает и возвращается, чтобы бороться за лучшее будущее своей страны.

Для вас это просто заголовки. Для меня это реальность.

Меня зовут Даша Навальная. Мне 21 год, я учусь в Стэнфордском университете. Мой отец, Алексей Навальный, стал врагом номер один Владимира Путина, сражаясь с коррумпированным и кровожадным режимом.

С 2011 года ФБК* разоблачает коррупцию высокопоставленных чиновников в России, одно из его самых известных расследований о дворце Путина. В августе 2020 года мой отец пережил отравление химическим оружием, которое совершили офицеры ФСБ, и через несколько месяцев после выздоровления успешно расследовал попытку его убийства.

В январе 2021 года Алексей Навальный* вернулся в Россию и был незаконно арестован в аэропорту. С тех пор он отбывает срок в тюрьме. Вскоре после ареста ФБК* в России признали экстремистской организацией. Участников Фонда подвергли судебному преследованию и вынудили покинуть страну.

Мы все знаем, что тюрьма — это не то место, где бы вы хотели оказаться, но условия российской тюремной системы намного хуже, чем в США или Европе. Ничто так не калечит, как русская тюрьма, даже тех, кто абсолютно здоров. Мой отец пережил отравление химическим оружием, которое имело последствия; он провел более двух недель в коме и более месяца в реанимации. Реабилитация заняла месяцы. Вскоре после заключения он начал испытывать боли в спине и постепенную потерю контроля над ногами. Ему пришлось пережить 24-дневную голодовку, чтобы получить доступ к медицинской помощи.

Его дух даже после голодовки был несломленным. Однако условия одиночного заключения, которым он сейчас подвергается, явно направлены на то, чтобы психически сломать его и физически убить. «Резиденция»‎ моего отца уже более двух месяцев — карцер размером 7 на 8 футов, который больше похож на бетонную клетку. Он проводит дни сидя на низком железном стуле (что усугубляет его боль в спине) с кружкой — единственное, что он может держать. Даже его кровать крепится к стене с 6 утра до 10 вечера.

В четверг, 17 ноября, моего отца перевели на строгий режим в одиночную камеру. Остальные заключенные живут в казармах, из которых они могут свободно выйти, но он будет постоянно заперт в одиночной камере. Он писал: «Это обычная тесная камера, как карцер, за исключением того, что вы можете иметь не одну, а две книги и использовать тюремный киоск, хотя и с очень ограниченным бюджетом»‎. Эти новые условия не дают ему права на любые свидания с членами семьи — они полностью запрещены. Втора книга — безусловно, бонус для чрезвычайно быстрого читателя, как мой отец.

Я горжусь тем, что я — дочь моего отца и хожу с высоко поднятой головой, зная, что, несмотря на бесчеловечные условия, он выступает против войны Путина в Украине и призывает русский народ сделать все, что в его силах, чтобы бороться с ней.

«Все имеет цену, и теперь, весной 2022 года, мы должны заплатить ее. Некому сделать это за нас. Давайте выступать против войны»‎, — заявил он на мартовском суде. Сейчас декабрь, и с августа мой отец провел 78 дней в ШИЗО, отбывая восемь сроков одиночного заключения один за другим.

Почему его отправили ШИЗО? Среди нарушений, по мнению администрации колонии, были расстегнутая пуговица (ее физически невозможно застегнуть, так как комбинезон меньше на несколько размеров), отказ мыть забор, плохо подметенный прогулочный двор, обращение к сотруднику колонии по должности и фамилии вместо его имени и отчества.

Истинная причина постоянных наказаний — это, конечно, осуждение Навальным украинской войны и его оппозиция путинскому режиму. Мой отец использует каждое слушание апелляции как возможность сделать антивоенное заявление. Во время недавнего слушания он сказал: «Ваша честь, я объявляю себя невиновным. И я верю, что я и другие, подобные мне, сделали все возможное, чтобы предотвратить то, что происходит сейчас. И мы будем продолжать делать это. И я призываю всех граждан России бороться с этим режимом, этой войной и мобилизацией»‎.

«Я проведу столько времени в карцере, сколько потребуется для защиты своего права высказаться против исторического преступления, которое совершает Путин»‎, — это самоисполняющееся пророчество в его случае. Тюремная администрация ясно дала понять, что нет такого понятия, как проблеск верховенства закона, когда дело доходит до Навального*.

Последнее также подтверждается тем фактом, что адвокатской тайны для моего отца больше не существует. Администрация исправительной колонии просто решила ее отменить. В последние месяцы все его контакты с адвокатами проходят через тюремную администрацию. Окно в комнате для свиданий было закрыто непрозрачной пленкой, поэтому адвокаты могут слышать только голос и видеть силуэт своего клиента, обсуждая защиту в новых уголовных делах против него (в настоящее время ему грозит до 30 лет за решеткой). Адвокаты моего отца больше не имеют визуального представления о его здоровье и физическом состоянии. Это уникально даже по низким стандартам российской судебной системы.

Для меня Алексей Навальный* не только решительный, трудолюбивый и харизматичный лидер, но и забавный, заботливый и невероятный отец. Он научил меня ездить на велосипеде; он помогал с математическими уравнениями и грамматическими вопросами, когда я просто не могла понять в начальной школе точки с запятыми.

В средней школе, когда я сделала свою первую попытку приготовить кашу, когда она оказалась слишком соленой, мой отец улыбнулся и съел все. Часами он помогал мне выучить стихотворение «Пророк»‎ Александра Пушкина так хорошо, что оно до сих пор выгравировано в моей голове. Каждый сентябрь он провожал меня и моего младшего брата в школу в первый день занятий. Мой отец был там на наших соревнованиях, концертах и выпускных. И всегда писал мне или кому-то, кто ему близок, любящее и веселое письмо на наш день рождения, если его арестовали и он не мог быть с нами лично.

Теперь он даже этого не может.

Наша семья всегда гордилась своим оптимизмом: мы предпочитаем шутки, а не жалобы, когда наступает худшее. За эти годы мы многое повидали. Мой отец содержался под стражей по крайней мере один раз в год в период с 2011 по 2021 год, причем время, проведенное в тюрьме, было все больше и больше. Мою мать задержали и судили; мой дядя отсидел 3,5 года в тюрьме за преступление, связанное с тем, что у него была такая же фамилия, как у отца. Вся наша семья, включая моих бабушку и дедушку и прабабушку, неоднократно подвергалась незаконным преследованиям. Не говоря уже о «старых добрых временах»‎, когда отравители ФСБ были близки к убийству моей матери и почти убили моего отца.

Невозможно привыкнуть к мысли, что ваши близкие могут быть заключены в тюрьму или убиты в любое время по выдуманной причине, но со временем это стало частью нашей семейной рутины. «Итак, я предполагаю, что ты не придешь на ужин сегодня вечером?»‎ — спрашивала я своего отца, когда он собирался пойти на протест.

Российский режим всегда основывался на коррупции, а сейчас — на войне — для Путина это два необходимых условия сохранения власти. Поэтому он готов уничтожить любого, кто осмелится их разоблачить. И он относится к моему отцу с личной ненавистью — как к своему самому непримиримому противнику в течение многих лет.

Пока вы читаете эти строки, Навальный в смертельной опасности, но он продолжает придерживаться того, во что верит. Он доказал, что готов пожертвовать своей свободой, здоровьем и даже жизнью, чтобы Россия стала демократической, процветающей страной. И сейчас, даже из тюрьмы, он борется за мир. Своим примером он поддерживает и вдохновляет миллионы русских, которые, как и он, не желают мириться с войной и несправедливостью.

Путин должен быть побежден. Он представляет угрозу не только для России и Украины, но и для всего мира. Сама суть авторитарной власти включает в себя постоянное увеличение ставок, усиление агрессии и поиск новых врагов. Чтобы не проиграть в этой борьбе, мы должны объединиться.

Мой отец один из лидеров этой борьбы. Он бросает вызов Путину каждый день, но вместе мы можем обеспечить, чтобы его усилия не были напрасными и чтобы его слова были услышаны во всем мире. Теперь я обращаюсь к мировым лидерам и прошу их поддержать мой призыв к российскому правительству освободить моего отца.

Давайте все стремиться к лучшему, более процветающему глобальному будущему, в котором мы сможем выбирать своих собственных лидеров.

Свободу Алексею Навальному!

Колонка на английском в Time

Фото: ТАСС.

Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.

ФБК в России считают «экстремистской и террористической организацией»‎, работа фонда запрещена.