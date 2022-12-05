Украинский план Путина: оккупация и репрессии

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Британский Королевский институт исследований в области обороны и безопасности (RUSI) раскрыл детали плана Москвы по вторжению в Украину. План составлен на основе захваченных российских документов, подписанных, по всей видимости, самим президентом Путиным.

Все детали этого плана держались в секрете, и лишь небольшой круг российских чиновников и военных знал о полном масштабе операции. Даже заместители глав родов войск ВС РФ узнали о полном плане вторжения всего за несколько дней до его начала, а тактические подразделения получили приказы непосредственно перед началом военных действий.

Кремль планировал полностью оккупировать Украину в течение 10 дней и формально аннексировать ее к августу этого года. Документы показывают, что Россия планировала захват украинских электростанций, аэродромов, водоснабжения, центрального банка и Верховной Рады, а российским спецслужбам было поручено ликвидировать украинское руководство. Как следует из документов, в Кремле предполагали, что украинские правительственные чиновники «либо убегут, либо будут захвачены в результате стремительного вторжения».

Военная разведка Украины также считает, что Россия планировала использовать подразделения ВДВ Беларуси для захвата Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций. План вторжения подробно описывал планы захвата АЭС Украины с целью размещения там российских войск, получения контроля над энергетической системой страны и шантажа европейских стран опасностью радиационного загрязнения.

Россия планировала начать вторжение с «массированной кампании ракетных и авиаударов» по украинским военным объектам. На тот момент Москва не собиралась наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры, таким как электростанции и железные дороги, поскольку они имели ключевое значение для ее планов по оккупации страны.

Также в документах имеется список категорий украинских гражданских и военных лиц по действиям в отношении них. Этих категорий было четыре:

— Лица, подлежащие ликвидации;

— Лица, к кому предполагалось применить меры подавления и запугивания;

— Нейтральные граждане, кого следует поощрять к сотрудничеству;

— Люди, уже готовые к сотрудничеству.

Для составления полных списков планировалось провести тотальную регистрацию населения методом «от двери к двери», одновременно задерживая «подозрительных лиц» с последующей отправкой их в фильтрационные лагеря. Москва также планировала принудить к сотрудничеству региональных губернаторов и местные власти, а ФСБ могло помещать под арест местных чиновников, которые отказываются сотрудничать.

Последним долговременным пунктом плана было направление учителей и чиновников из России для «перевоспитания украинцев».