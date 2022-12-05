Обвинение запросило 9 лет колонии для Ильи Яшина*: приговор огласят послезавтра

UPD:

Приговор огласят 7 декабря в 12:00.

Прокурор настаивает, что Яшин* «совершил преступление»‎ по мотивам политической ненависти.

«Сторона обвинения считает его вину полностью доказанной, на что указывает лингвистическая экспертиза и показания свидетелей... Доклады [ООН, ОБСЕ, Human Rights Watch] юридической силой не обладают, так как подготовлены недружественными странами. Они молчали в тряпочку и не замечали конфликты в Ливии, на Донбассе, в Одессе, покрывали преступный режим Степана Бандеры…»‎, — сказал прокурор.

Адвокаты настаивают, что никаких доказательств в деле обвинение не представило и требуют признать политика невиновным. Последним выступил защитник Вадим Прохоров.

«Я хочу ответить уважаемому прокурору, который сказал, что позиция Илья Яшина* — позиция врага отечества. Я процитирую фильм «О бедном гусаре замолвите слово»: «А вы от имени отечества не отвечайте, оно само потом разберётся кто враг, а кто друг».

У меня всё»‎, — сказал Прохоров под аплодисменты зала.

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В Мещанском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела о «фейках»‎ про армию против Ильи Яшина*.

Обвинение просит для него 9 лет колонии общего режима.

Адвокаты приобщили к делу документы, в которых говорится о том, что политик использовал для создания видео о событиях в Буче информацию из мировых, в том числе из дружественных стран, СМИ. Сегодня Яшин* может выступить с последним словом.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.