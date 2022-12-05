Кирилл Рогов о ситуации с телеканалом «Дождь»‎*

Смешно, что злоключения «Дождя»‎* в эре нового путинизма начались с чем-то похожей истории. В 2014 году «Дождь»‎* был обвинен кремлевскими политтехнологами в неуважительном отношении к жертвам блокады, и на этом основании выброшен из всех кабельных пакетов. Конечно, это были булшит и искусственная истерика. «Дождь»‎* ничуть не относился к памяти о народной трагедии с пренебрежением.

Нынешний повод серьезнее. Сказанное Коростелевым не было «оговоркой»‎. Это была ошибка. Природа которой коренится в старой концепции optimistic channel‎, с помощью которой канал пытался выйти из оппозиционного гетто, прорвавшись к широкой аудитории. И эта ошибка (ничуть не заслуживающая увольнения журналиста, которое я категорически осуждаю) говорит о том, что старая концепция должна быть переосмыслена. Новый «Дождь»‎* не может быть воспроизведением предыдущего, его простой релокацией.

Но несмотря на серьезность этой ошибки, она ничуть не отменяет того фундаментального факта, что «Дождь»‎*, наряду с «Медузой»‎*, является каналом наиболее эффективного продвижения антипутинской и антивоенной идеологии в России. А те, кто сегодня предъявляют ему претензии в нечистоте мундира, не располагают, как правило, и десятой долей его эффективности в этом.

— Вам шашечки или ехать? (но многим — шашечки, это популярный выбор).

Однако есть еще один уровень обнажившей себя в этом эпизоде проблемы. Острота реакции на ошибку «Дождя»‎* сталкивает нас с влиятельной сегодня в мире позицией, согласно которой «не бывает хороших русских»‎. И покопавшись, в любом «русском»‎ можно (и должно) найти «скрытого имперца»‎. Парадоксальным образом этот дискурс утверждает ту же мысль, которую продвигает Кремль: Путин — это и есть Россия. Два этих мобилизационных дискурса не оставляют «другой России»‎ места на карте.

С этим не так просто спорить, особенно если эта позиция формулируется украинцами. Они, безусловно, имеют право на нее. Но это не значит, что мы согласны с этим и считаем это правдой. Не надо боятся того, что нам, понауехавшим, придется противостоять этой позиции. (Противостоять — не значит обвинять оппонента, это значит отстаивать свою правоту и не сходить с нее.) Смысл деятельности тех кто уехал — говорить с Россией, про Россию и от имени тех, кто в России не может сказать того, что должен и хочет сказать. Если «Дождь»‎* (и в целом — понауехавшие) станут частью дискурса «отмены России»‎, то их деятельность потеряет смысл и какое бы то ни было значение.

Я (как и десятки тысяч русских) слежу за новостями о том, как Украина героически противостоит фашистскому вторжению российской, т.е. НАШЕЙ, но от того не менее враждебной нам армии. И борьба за украинскую независимость и свободу — это наша борьба. Но разница наша с украинцами состоит в том, что день, когда путинский режим осознает свою неспособность подчинить Украину и начнет ретироваться, будет для украинцев днем победы. А для нас не будет. Для нас такой победой будет момент, когда падет путинизм. И «Дождь»‎*, равно как и остальная «релоцированная Россия»‎, может выступать только с этой позиции.

Теоретического ответа на вопрос, есть ли и возможна ли «другая Россия»‎, не существует. Нет такого исторического или политологического калькулятора, на котором это можно посчитать, введя в него сумму известных фактов. Чтобы понять это, достаточно почитать социологические опросы, проводившиеся в Германии 1950-х. Нацизм — неплохая идея, которую Гитлер пытался осуществить самым негодным способом и, в результате, привел Германию к военному поражению, которого она не заслуживает. Вот что они говорили. Были ли эти немцы «врожденными имперцами»‎? О да. — И где теперь Германия?

Перепридумывание нации — результат коллективного усилия. И каким бы ни был результат, не заржавеет за теми, кто обоснует его историческую предопределенность. А ошибка Коростелева и резкая реакция на нее обращают нас к этому важнейшему пункту — к продумыванию того, что есть «Россия-не-Путина»‎? где она? И как мы с ней связаны?

Оригинал.

Фото: соцсети.

*«Дождь»‎ и «Медузу»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.