В суде объявили эвакуацию на ключевом заседании по делу Ильи Яшина*

Сегодня в Мещанском суде началось ключевое заседание по делу о «фейках»‎ против Ильи Яшина*. Он должен был выступить с последним словом. Но в здании объявили эвакуацию: всех слушателей вывели из зала суда, сообщили в Telegram-канале политика.

Адвокат оппозиционера Мария Эйсмонт просила приобщить к материалам дела документы о том, что Яшин использовал материалы мировых СМИ по поводу событий, происходящих в Буче, в том числе из дружественных стран. В это время начался сигнал «Покинуть помещение». Пристав попросил не прятаться по туалетам.

В суд Яшин* ехал в одном автозаке с отцом Сергием, которого обвиняют в экстремизме. Политик добавил, что тот был на удивление дружелюбен и пообещал молиться за Илью.

Фото: Дмитрий Серебряков.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.