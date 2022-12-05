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#Новости

В суде объявили эвакуацию на ключевом заседании по делу Ильи Яшина*

05.12.2022

Всех слушателей вывели из зала суда

Сегодня в Мещанском суде началось ключевое заседание по делу о «фейках»‎ против Ильи Яшина*. Он должен был выступить с последним словом. Но в здании объявили эвакуацию: всех слушателей вывели из зала суда, сообщили в Telegram-канале политика. 

Адвокат оппозиционера Мария Эйсмонт просила приобщить к материалам дела документы о том, что Яшин использовал материалы мировых СМИ по поводу событий, происходящих в Буче, в том числе из дружественных стран. В это время начался сигнал «Покинуть помещение». Пристав попросил не прятаться по туалетам.

В суд Яшин* ехал в одном автозаке с отцом Сергием, которого обвиняют в экстремизме. Политик добавил, что тот был на удивление дружелюбен и пообещал молиться за Илью.


Фото: Дмитрий Серебряков.



*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 


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