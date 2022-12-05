Потолок сцен

В той многослойной, как коктейль «Светофор», среде, которая называется «элитой», постепенно появляются зачатки понимания того, что и их босс, и они сами стреляют себе в ногу. Частичная мобилизация привела к перманентной тревожности населения, проблемам на рынке труда и, как результат, массовому желанию мирных переговоров. Потолок цен на нефть, установленный Европейским союзом, по заявлению российских официальных лиц, исключит вероятность продажи сырья на Запад, а это, несмотря на переориентацию экспорта на Восток, приведет к бюджетным потерям. Наша власть давно действует и изъясняется в терминах уличной шпаны позднего СССР и нестационарных бандитов 1990-х: так вот для Путина «пацанская честь дороже», чем даже доходы бюджета, за счет которого и ведется «спецоперация». То, что устроил автократ 24 февраля и что было поддержано элитами, в том числе их пропагандистской обслугой, уже ими самими оценивается как нечто, заслуживающее суда в Гааге.

Катание на гагах

Как несколько путано выразилась т. Симоньян М.С., «я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть, Гаага условная или конкретная ждет даже дворника, который брусчатку за кремлевской стеной подметает. Что нам от того, что еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы для нашей страны, если мы умудримся это сделать, даже представить нельзя. Гааги бояться — в лес не ходить». В смысле надо усилить бомбежки, а иначе — не будет победы, не будет победы — не будет Гааги. Правда, в этой бойне Россия уже проиграла в антропологическом, политическим, экономическом и прочих смыслах, поэтому речь в выступлении пропагандистки идет как раз о том слое, который разделяет с Путиным не только политическую, но и юридическую вину за произошедшее.

О дворнике Симоньян напрасно так. Опыт международных судов над политическими и военными преступниками свидетельствует о том, что на скамье подсудимых оказываются исключительно топ-фигуры. Никто, в конце концов, не привлекал к ответственности прачку, полоскавшую сталинское нижнее белье в речке Сетунь, протекавшей мимо ближней дачи в Волынском. Как пел Борис Гребенщиков в песне 1988 года «Великий дворник», «великий дворник… Они не властны над тем, что по праву твое, они не тронут тебя».

Катание на гагах постепенно переходит в катание в Гаагу, если учитывать дальнейшее ужесточение заматеревшего авторитарного российского законодательства. Наступление на все, что связано с ЛГБТ, включая спектакли и книги, которые уже потихоньку начинают сжигать, в полной мере напоминает худшие образцы законотворчества, правоприменения и инициатив агрессивных масс во времена тоталитарных режимов.

С одной стороны, это забавно в силу карикатурности. С другой стороны, это совершенно не смешно в XXI-м веке и с учетом известного исторического опыта середины 20-го столетия.

В еще одной дискуссии, внезапно обнаружившей не только жовиальность, как в случае Симоньян, но и плюрализм мышления внутри обслуги правящего слоя, поучаствовали депутат Александр Хинштейн и глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Руководитель верноподданной социологической службы внезапно назвал ужесточение законодательства об ЛГБТ «законом о поощрении эмиграции творческих людей»: «Ну, а с другой стороны — зачем нам творческие люди, этот хваленый «креативный класс»? Одно беспокойство от них! Они не такие как все, не умеют ходить строем, а любят только выпендриваться, предъявлять властям претензии и нарушать общее благолепие. Да и капитал страны создают не они, а бурильщики, лесорубы и аграрии, верно?»

Хинштейн, будучи активным толкачом законодательства образца середины XX веке о секс-меньшинствах, поиронизировал по поводу вероятной близости ЛГБТ-темы сотрудникам ВЦИОМ и обратил внимание на то, что согласно опросам население всячески поддерживает преследование людей нетрадиционной ориентации.

Надо сказать, что в последние годы, по мере сгущения авторитаризма до степени сумерек, респонденты социологических служб начинают поддерживать любое начинание власти, мотивируя это теми формулировками, которые сама власть и предлагает. Это касается абсолютно всех сюжетов — от «спецоперации» до битвы с сатаной в виде «национал-предателей», они же «иноагенты» (в сталинском девичестве — «безродные космополиты»). Такая степень поддержки, которая росла по мере одичания и ужесточения политического режима, в принципе характерна для авторитарных и тоталитарных систем. Так что хвастаться этим обстоятельством и апеллировать к народу, находящемуся в длительном марафоне бегства от свободы, несколько странно. Но еще более странной представляется поразительная зацикленность российского истеблишмента в целом и президента и патриарха в частности на теме нетрадиционных сексуальных отношений. Это точно не является проблемой, на которую обращают внимание на «сатанинском» Западе, а вот сконцентрированность на теме ЛГБТ российской власти действительно вынуждает задуматься над тем, что всем этим гражданам пора на кушетку к старику Фрейду — лечиться от обсессий сексуального характера.

А запреты литературы — это не авторитаризм, это тоталитаризм. Я бы посоветовал, кстати, заняться и иными видами искусств. Покопаться и в старых советских песенках. Например, вот сочинение Шаинского-Ибряева 1973 года: «Хороший ты парень, Наташка, / Хороший ты парень, / Наташка, Наташка, / Зачем ты, Наташка, / Девчонкой на свет родилась?» Прямая пропаганда однополой любви и даже призыв к смене пола! Жаль авторов в силу ряда физиологических причин нельзя привлечь к ответственности и отправить на лесоповал: Шаинский умер пять лет назад в эпицентре иблисизма-морганизма — Сан-Диего, США, а поэт Ибряев скончался в 1983-м…

Кина не будет

Ну и наконец потолка элитных цен, сцен и мизансцен достигло искусство, которое согласно фразе Ильича, брошенной в ходе беседы с Луначарским, является «важнейшем». То есть — кино. Вслед за высочайше утвержденным указом с перечислением традиционных духовно-нравственных ценностей деятелям киноискусства высшими инстанциями очерчены тематические направления съемок. До взаимоотношений Сталина и Эйзенштейна в деле постановки фильма об Иване Грозном дело не дошло, хотя такого рода контакты вполне возможны между грандами — Путиным и Михалковым, а вот деятели помельче получили возможность посоревноваться в лизоблюдстве. Разумеется, оплачиваемом деньгами налогоплательщиков. Есть возможность предложить власти сценарии фильмов, например, о… России. Замах мощнейшей, тем более что деградирующая путинская Россия должна быть представлена как «современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации». Каждое слово в этом торговом предложении — ложь. Каким же должно быть тогда кино? А главное, кто добровольно будет его смотреть?

В условиях массового бегства талантливой молодежи, в том числе обучавшейся по инженерным, техническим и естественнонаучным специальностям, молодежи, которая не видит для себя перспектив в государстве, где видных авторитетов в этих специальностях сажают за шпионаж и измену Родине, а самих молодых людей используют в качестве пушечного мяса, авторами этого удивительного документа предлагается снимать кино на тему: «Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности». Они в окно выглядывали, авторы этого документа? Хотя бы незаблокированную официальную деловую прессу читали? Ладно первое лицо вместе со своим ближним кругом живет в выдуманном мире — они в капсуле, в бункере. Но люди, живущие обычной жизнью, должны же знать, что происходит вокруг.

Ну, и на десерт еще несколько сюжетов, не существующих в природе: «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира». Кажется, здесь психологическая перверсия (притом что авторы должны были добавить сюда неизбежное падение доллара — забыли!). Колониальную политику проводит Кремль, а не страны англо-саксонского мира (доминионы тоже имеются в виду?). Деградирует не Европа, в путинская модель власти. (К тому же в советском оригинале Европа должна «загнивать» — это подлинно русское духовно-нравственное слово!) Многополярный мир, возможно, потихоньку и проклевывается, но явно без участия глобального спойлера — путинской России. Не России, а именно путинской России — это разные вещи.

Как говорили в годы позднего советского тоталитаризма, «кина не будет — кинщик заболел». С такими «кинщиками» пропаганда далеко не уедет, даже если это «кино» заставят показывать детям на уроке «Разговоры о важном».