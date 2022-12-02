«Вы за все ответите»: речь Ильи Яшина* в Замоскворецком суде

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Ильи Яшина* к Минюсту: политик пталс оспорить статус «иноагента»‎.

Вот его речь в суде:

«Граждане судья и представитель Минюста! Уважаемые слушатели!

Как вы знаете, статус «иноагента» был присвоен мне всего через несколько дней после ареста по уголовному делу, связанному с моими антивоенными выступлениями. Таким образом власть уже не первый год клеймит своих критиков и политических оппонентов, по сути приравнивая их к врагам государства.

А что вообще значит этот термит — «иностранный агент»? Минюст объясняет: это гражданин, который за деньги обслуживает интересы чужой державы. Допустим. Но какое отношение это имеет ко мне?

Я российский оппозиционный политик, и уже много лет спецслужбы пристально следят за моей деятельностью. ФСБ, прокуратура, следователи под лупой изучили всю мою бухгалтерию и каждую финансовую операцию. Очень старались, но не нашли ни копейки от иностранных правительств. Потому что нельзя найти то, чего нет.

В итоге это признал Минюст, невнятно промямлив, что, хоть зарубежное финансирование и не установлено — я все равно иноагент, так как якобы веду свою политическую деятельность в интересах других стран.

Я утверждаю: это наглое и оскорбительное вранье. Единственная страна, интересы которой я отстаиваю и верность которой храню, это Россия. И сейчас я объясню, в чем на самом деле заключаются национальные интересы моей Родины и в чем наши разногласия с кремлевскими стариками-разбойниками.

Во-первых, Россия заинтересована в мирном небе над головой и добрососедских отношениях с другими странами. Открытость и предсказуемость сделают нашу страну богаче, безопаснее и свободнее; гарантируют ей устойчивое развитие. А воинственная изоляция и агрессия, напротив, ведут нас к нищете, отсталости и людским потерям.

Во-вторых, Россия заинтересована в справедливой экономике, избавленной от коррупции. Путин создал государственную модель, где кучка олигархов купается в роскоши, крупные чиновники наслаждаются привилегиями — а 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Я же считаю, что богатства державы должны работать на благо всего общества. Ну стыдно, когда мы всей страной собираем через смски деньги на операцию ребенку в то время как очередной друг президента покупает очередную яхту.

В-третьих, Россия заинтересована в сохранении человеческого капитала. Государство должно создавать такие условия, чтобы граждане хотели здесь жить, работать и растить детей. Вместо этого, Путин развязывает войны и отправляет мужчин на убой, провоцируя массовую эмиграцию россиян, которые не хотят убивать и быть убитыми. Уезжают сотни тысяч прекрасных специалистов, ученых, предпринимателей, творческих людей. В странах, которые они выбирают новым домом, начинает расти экономика, благодаря их работе. Я не понимаю, почему мы не ценим свои таланты и не бережем своих людей.

А теперь внимание: вопрос. Что из сказанного свидетельствует в моей работе в интересах какой-либо иностранной державы? Как Минюсту вообще хватило наглости назвать иноагентом человека, который сидит в тюрьме и буквально платит личной свободой за право жить и работать в России?

Не хотите ли вы, господа из Минюста, поискать настоящих иноагентов?

Например, в Госдуме — где горлопаны с сальными рожами кричат про любовь к Родине, но дома покупают в Европе, а детишек своих давно уже вывезли в США.

Например, в кабинете министров — где рассуждают о развитии отечественной промышленности, но львиную долю национальных резервов вывели за рубеж и там же навсегда оставили после начала войны.

Например, в Кремле — где нашу страну превращают в сырьевой придаток Китая, отдавая «уважаемым восточным партнерам» по дешёвке нашу нефть, газ, лес, уголь и землю.

Запомните: быть патриотом значит быть честным перед своей страной и своим народом. Я говорю правду. За эту правду меня и посадили в тюрьму. А вы — лжецы и предатели, которые распихивают Родину по карманам и лишают нас всех будущего.

Но вы за всё ответите»‎.

Фото: «Медиазона»*.

*Илью Яшина и «Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами»‎.