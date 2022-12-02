Лилии Чанышевой продлили арест до 3 февраля

SOTA сообщила, что Мосгорсуд продлил арест бывшей главе штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой до 3 февраля.

Заседание прошло в закрытом режиме.

В сентябре Лилии Чанышевой утвердили обвинение по трем статьям УК: ч. 3 ст. 282.1 (деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 280 (призывы к экстремизму), ч. 3 ст. 239 (создание организации, которая нарушает права граждан). Самый большой срок — 12 лет — предусмотрен по статье об «экстремистском сообществе».





*Штабы Навального российские власти считают «экстремистской организацией»‎, их работа запрещена.