Минюст опубликовал единый реестр «иностранных агентов»

Правозащитники из ОВД-Инфо* обратили внимание на новый единый реестр иноагентов от Минюста. В нем 493 человека и проекта, правда есть и те, кто исключен из реестра.

Согласно поправкам в закон об «иноагентах»‎, которые вступили в силу 1 декабря, всех «агентов»‎ будут вносить в единый реестр. В нем будут указаны, помимо ФИО, даты включения в список и источников иностранного финансирования, информация о дате рождения, основания включения в реестр. Для общественных организаций добавят также информацию об учредителях, ссылки на их сайты, соцсети и другие ресурсы.

Скоро должен также появиться список лиц, аффилированных с иноагентами. В него попадут сотрудники НКО и СМИ, уже добавленных в «иноагентские списки»‎.

Также, согласно нововведениям, с 1 декабря включенный в список человек или организация должны сами подать на себя заявление в Минюст о том, что он собирается стать иноагентом. Это касается и иностранцев. Иноагентам нельзя будет становиться наблюдателями на выборах или преподавать, проводить публичные мероприятия или работать чиновниками. СМИ без указания но агентского статуса»‎ будут блокировать. Контент и агентских изданий должен будет иметь маркировку 18+.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».