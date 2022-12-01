Яшин* дает показания: третий день рассмотрения его дела о «фейках»‎

UPD:

Суд не приступил к прениям и защита может предоставить новые материалы. Адвокаты Яшина* ходатайствовали о запросе в Конституционный суд с требованием проверить на соответствие Конституции закона о «фейках»‎, но судья ходатайство отклонила. При этом она отклонила и требование прокурора приобщить к делу скриншот с сайта Минюста о статусе «иноагента»‎ Ильи Яшина*: завтра состоится суд по обжалованию этого статуса. Следующее заседание состоится в 14:00 5 декабря.

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Илья Яшин* выступил в Мещанском суде Москвы. Идет третий день слушания уголовного дела о «фейках»‎ против политика. В своих показаниях политик рассказал о том, как начал работать в политике. Яшин* подчеркнул, что некоторые считают, что «быть в оппозиции к действующей власти — это быть в оппозиции к стране», но на самом деле это не так, и он всегда хотел приносить пользу обществу.

Онлайн суда над Яшиным* ведет «Медиазона»‎*. Поводом для уголовного дела стал стрим политика о Буче.

На допросе Яшин* повторил, что не признает себя виновным. Никакой политической ненависти, как утверждает гособвинение, у него нет. Он патриот России, но всегда выступал против действующей власти, потому что официальный курс казался ему «противоречащим национальным интересам нашей страны, а также ее граждан».

Оппозиционер же всегда хотел защищать интересы граждан России и работать на благо общества. В качестве депутата он отказался от служебной машины и запустил проект социального такси, проконтролировал ремонт нескольких домов, защищал права призывников, возглавляя призывную комиссию.

Он рассказал, что начинал работать в журналистике с Дмитрием Муратовым, который научил его строить тексты и проверять информацию. То же самое он усвоил, работая с Евгенией Альбац* в The New Times.

Свой канал на YouTube он использовал для связи с избирателями и пытался анализировать и обсуждать самые важные события.

«Подполковник Кучеров (который следил за эфирами политика) не нашел криминал, а просто захотел его найти там, где его нет... Это абсолютно легальная журналистская и политическая работа, я имею право свободно собирать информацию, распространять и давать ей оценку. Я не делал недостоверных утверждений, я высказывал свою точку зрения. Не надо отбирать у меня это право!» — заключает Яшин*.





*Илью Яшина, Евгению Альбац и «Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.



