Испанский производитель оружия для Украины получил бомбу по почте

DW* пишет, что вчера одновременно с украинским посольством в Испании бомбу получила по почте компания, которая производит оружие для Украины. Пакет обезвредили саперы, пострадавших нет. Полиция расследует теракты.

Подозрительное отправление пришло компании Instalaza в Сарагосе. Она производит ручные противотанковые гранатометы С30, которые Испания поставляла Украине. У отправителя был указан адрес в Украине, сообщил местный чиновник. Однако уже было известно о взрыве в украинском посольстве в Мадриде, поэтому сотрудники компании вызвали полицию.

На место прибыли саперы, которые обезвредили бомбу: ее наличие определили рентгеновскими лучами. Также в пакете была нить, которая приводила взрывное устройство в действие при открытии.

В Мадриде пакет предназначался послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. Его открыл комендант, который обратил внимание на отличие пакета от диппочты. Он же получил травму руки, но уже в тот же вечер отправился домой из больницы. Испанская пресса уточнила, что у обоих отправлений был указан один и тот же отправитель и адрес электронной почты. В полиции квалифицировали случившееся как теракт.

На фото пакет с бомбой в украинском посольстве.

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