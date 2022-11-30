Чиков: суд в России впервые признал незаконным призыв по мобилизации

В России зарегистрирован первый случай признания незаконным призыва по мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Суд впервые признал незаконным призыв по мобилизации. Гатчинский суд Ленобласти только что удовлетворил иск мобилизованного и признал призыв незаконным», — написал правозащитник в своем Telegram-канале.

Мужчиной, который первым выиграл суд о незаконном призыве по мобилизации, оказался Павел Мушуманский. Ранее он проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной службы. После объявления мобилизации его призвали и направили в войсковую часть, но он решил оспорить данное решение в суде. Суд его исковое требование удовлетворил.