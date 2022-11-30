В Томске провели обыск у скрипачки, выступавшей с антивоенными заявлениями

ОВД-Инфо* сообщило, что в Томске прошли обыски у скрипачки Анны Чагиной. Против нее возбудили уголовное дело, но по какой статье — пока неизвестно. В марте она выходила на антивоенный митинг, за который получила штраф.

Во время обыска в квартире также находилась ее дочь Марина Коростелева. «НеМосква»‎ сообщила, что сейчас обе они не выходят на связь и неизвестно, где они находятся. От следователя Чагина смогла позвонить матери, но ничего толком не рассказала.

Чагина выступала против войны в социальных сетях. Ее страницу во «Вконтакте»‎ заблокировали. Весной, 6 марта, она выходила на митинг, за который ее оштрафовали по статье о «дискредитации армии»‎.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом»‎.