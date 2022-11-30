The Insider*: «российская разработка»‎ концерна «Алмаза-Антей»‎ оказалась китайской

Журналисты The Insider* обратили внимание на «достижение» концерна «Алмаз-Антей». В репортажах на госканалах показали квадрокоптер «Добрыня», который преподнесли как полностью отечественную разработку из российских комплектующих. Оказалось, что это китайский дрон.
Выпуск «Добрыни» наладили на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге всего за четыре месяца, утверждали в репортажах. Запуск производства организовали с нуля. Все в квадрокоптере — о болтиков до программного обеспечения — российское.
Однако журналисты The Insider* обратили внимание на то, что оператор управляет дроном с помощью китайского пульта RadioMaster TX12. А сам квадрокоптер слишком напоминает китайский квадрокоптер iFlight Nazgul 5 Evoque. Отличие только в привинченном сверху колпаке с логотипом «Добрыня».
Стоимость «разработки» в концерне оценивают в 130 тыс. рублей, в то время как оригинальный китайский квадрокоптер обходится менее чем в 50 тыс. рублей.
*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».