Россия планирует закупать в Индии запчасти для самолетов, автомобилей и поездов

Reuters выяснили, что Индия получила список из 500 товаров, которые планирует закупать Москва. Среди них автозапчасти, детали для самолетов и поездов. В правительстве Индии список назвали необычным по своему масштабу.

Пока неясно, сколько позиций будет экспортировано. Однако Индия готова увеличить торговлю с Россией. Но некоторые компании опасаются, что такие поставки будут нарушением западных санкций и они попадут под вторичные санкции.

Россия в свою очередь готова поставлять в Индию сырье и оборудование. Минпромторг направил запрос крупным компаниям с просьбой предоставить список необходимого.

Правительство Индии не присоединилось к западным странам в критике Москвы за бои в Украине и резко увеличило закупки российской нефти, что частично смягчило последствия санкций. Министр иностранных дел Индии во время визита в Москву говорил о планах увеличить экспорт в Россию.

Среди 500 товаров в списке оказалось 41 наименование только по авиационной промышленности: от компонентов шасси до спасательных жилетов. Для автомобилей необходимы двигатели, насосы, бамперы и ремни безопасности.