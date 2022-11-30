В России разрабатывают новый дрон для разгона массовых акций

ТАСС сообщило, что специалисты НИИ вычислительных комплексов им. М. А Карцева разработали дрон «Шершень»‎ для разгона массовых акций. Запустить его в серийное производство планируют в начале 2023 года.

По словам руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов института Виталия Долгова, помимо ультразвука и инфразвука, дрон сможет поводить радиолокационное подавление беспилотных летательных аппаратов. Серийное производство запустят после нового года, а в действии дрон смогут показать уже в декабре-январе.

В испытаниях «Шершня»‎ приняли участие около 100 добровольцев. Радиус действия составляет 10 метров.

ТАСС добавили, что применять его можно будет и в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, при ликвидаци ЧС, а также в экологическом мониторинге.