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В России разрабатывают новый дрон для разгона массовых акций

30.11.2022

«Шершень»‎ будет атаковать протестующих ультразвуком и инфразвуком

ТАСС сообщило, что специалисты НИИ вычислительных комплексов им. М. А Карцева разработали дрон «Шершень»‎ для разгона массовых акций. Запустить его в серийное производство планируют в начале 2023 года. 

По словам руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов института Виталия Долгова, помимо ультразвука и инфразвука, дрон сможет поводить радиолокационное подавление беспилотных летательных аппаратов. Серийное производство запустят после нового года, а в действии дрон смогут показать уже в декабре-январе. 

В испытаниях «Шершня»‎ приняли участие около 100 добровольцев. Радиус действия составляет 10 метров. 

ТАСС добавили, что применять его можно будет и в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, при ликвидаци ЧС, а также в экологическом мониторинге. 



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