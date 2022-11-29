Города Китая охвачены массовыми протестами

HARWARD KENNEDY SCHOOL

Этот год стал годом нестабильности во многих странах мира и даже там, где долгие десятилетия наблюдалась политический покой. Антиковидные протесты в Китае стали самыми массовыми за всю послевоенную историю страны, и директор Института Азии при Школе Кеннеди Гарвардского университета Тони Саич считает, что они будут влиять на внутреннюю политику страны в течение следующих лет.

Непосредственным катализатором протестов стал пожар в доме на северо-западе Китая в Синьцзяне, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Там начались демонстрации, и как заявляли протестующие, из-за локдауна оказать вовремя помощь жертвам пожара в здании было невозможно. Это событие наложилось на глубокое недовольство граждан локдаунами, которые диктуются официальной политикой «нулевого COVID». Сейчас протесты распространились на многие города Китая, включая Пекин, Чэнду и Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса.

Каждый день по всему Китаю происходят демонстрации. Как всегда, такие демонстрации почти всегда ограничиваются конкретными местными проблемами, например, невыплатой обещанных премий на заводе Foxconn. Демонстрации прошли даже в двух кампусах университетов Пекина и Цинхуа. Примечательно, что среди лозунгов там звучали и призывы к Си Цзиньпину уйти в отставку. Некоторые демонстранты взяли на вооружение тактику, которую использовали демонстранты на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, скандируя партийные лозунги, такие как «Служить народу», и исполняя Интернационал.

Реакция партийного руководства на протесты была невразумительной и непонятной для всех. Было сообщено, что политика «нулевого COVID» будет изменена – но каким образом, объявлено не было. Нескольких активистов уже арестовали в назидание другим. Далее, по уже обычной схеме, власти будут наблюдать за развитием протестов. Власти будут ждать и надеяться, что демонстрации сойдут на нет, и тогда они смогут убрать других активистов и начать поиск тех, кого назовут главарями. И конечно, будет заявлено, что те имели скрытые мотивы, действуя в целях иностранных держав.

Определенно, президент Си не услышит призывов к его отставке. Партия снова заявит, что главная цель ее политики – спасение жизней людей, и противопоставит это более высоким уровням смертности на Западе, особенно в США. Можно ожидать, что будет преобладать обычная тема: «горстка людей» воспользовалась ситуацией, чтобы использовать ее для подрыва основ государственного строя.

Официальным объяснением, как и в случае предыдущих протестов, будет то, что большинство протестующих действовали из лучших побуждений, но политика партии также была основана на лучших побуждениях заботы о благополучии народа. Вероятно, власти попробуют внести большую предсказуемость, выработав, наконец, четкие инструкции о том, когда должен вводиться локдаун и каковы правила его соблюдения. В то же время, они усилят программу вакцинации, которая была недостаточной в Китае. Там вложили много средств в массовое тестирование и развитие карантинных центров, но вакцинация до сих пор отстает.

Если демонстрации сойдут на нет, партии не придется принимать решительных мер. Если протесты продолжатся и станут еще более радикальными, то, вероятно, власти примут уже использованные меры контроля: они обвинят главарей в подстрекательстве к беспорядкам, арестуют кого-то в качестве предупреждения для других, и, в конце концов, применят насилие, чтобы удержать людей от дальнейших демонстраций. Если будет выбран именно такой путь, то развитие событий трудно предсказать. Сила государства в Китае более значительна, чем где-либо в мире, и наиболее вероятно, что репрессии заставят большинство протестующих отступить. Однако в Пекине всякий протест понимают как урок и заучивают его, чтобы не повторять ошибок.





Тони Саич (Tony Saich) – директор Института Азии Фонда Раджавали в Эш-центре школы Кеннеди Гарвардского университета.