279-й день боев: главное

The New York Times сообщила о новом массовом захоронении в селе Правдино Херсонской области под завалами разрушенного дома. В нем нашли тела как минимум семерых человек. Шестеро мужчин работали охранниками и приехали в село из другого города, сообщили местные жители. Седьмая погибшая — девочка-подросток. У погибших были связаны руки и были пулевые ранения.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в Альянс после окончания военных действий. Об этом он сообщил на саммите глав МИД в Бухаресте.

Помимо этого Столтенберг подтвердил обсуждение новых мер поддержки Киева. По его словам, Россия готовится наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы нанести ущерб мирному населению.

«Мы продолжим и усилим политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется»‎, — отмечается в его заявлении.

ЧВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в тюрьмах Центральноафриканской Республики. Их отправят в Украину. В ряды наемников попадают повстанцы, которые содержатся под стражей за применение насилия по отношению к гражданским. В их числе есть те, кто обвиняются в убийствах и изнасилованиях женщин и детей. Вербовка могла начаться еще в октябре.

Около двух недель назад появилась информация о том, что в Украине погиб студент из Замбии — он отбывал наказание в колонии в Москве, но в конце августа уехал в Украину в составе ЧВК «Вагнера»‎. Евгений Пригожин подтвердил его смерть: он сообщил, что студент погиб как герой.

«Сирена»‎ сообщила, что российские военные вывезли из херсонских колоний 2500 заключенных. Их распределили как минимум по 10 учреждением. Сообщалось, что часть из них в Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Владимирской областях. Российским заключенным не разрешают с ними общаться и держат отдельно ото всех. Правозащитники считают, что это массовое похищение, а заключенные содержатся в тюрьмах на территории страны, в которой они не совершали преступлений. Также есть версия о том, что украинских заключенных могут использовать в качестве живого щита: для них освобождают места в колониях в приграничных с Украиной регионах.

Разведка Британии пишет, что за последние три месяца российские силы в Украине, вероятно, прекратили развертывание батальонно-тактических групп. Такие подразделения играли важную роль в российской военной доктрине последние десять лет. В них объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и артиллерию. Несколько их недостатков выявили бои в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты часто оказывалось недостаточным, а децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Командиры батальонно-тактических групп также не были достаточно гибкими в своих решениях.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что успехи России вокруг Бахмута не приведут к его окружению. По данным военных блогеров, было захвачено несколько населенных пунктов в радиусе 5-15 километров от Бахмута — это может говорить о намерении окружить город с юга. Однако подтверждений о таких успехах нет, а указанные населенные пункты не угрожают критически важным маршрутам на Северск и Константиновку. Полного окружения города российские войска в их нынешнем деградированном состоянии, скорее всего, не смогут выполнить.

Евгений Пригожин говорил, что на бахмутском направлении силы ЧВК «Вагнера»‎ продвигаются на 100–200 метров в день. Это также подтверждает версию аналитиков о том, что заявленного российскими источникам наступления вокруг Бахмута вряд ли удастся оперативно достичь.

В ISW также считают, что Россия готовится нанести новую волну ракетных ударов по Украине на следующей неделе. Отмечены соответствующие приготовления: они должны поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его из-за сохраняющихся ограничений в российском ракетном арсенале.