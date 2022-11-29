Правительство Замбии потребовало от России объяснений в связи со смертью в Украине 23-летнего студента Лемехани Натана Ньиренды. В МИФИ он изучал ядерную технику и мечтал стать лучшим инженером Замбии.

Он отбывал наказание в одной из российских колоний. Во время учебы он решил подработать курьером. В одной из доставок были наркотики, его задержала полиция и он оказался в тюрьме на окраине Москвы. Родные считают, что его осудили ошибочно — он не знал о содержимом пакета.

С семьей он созванивался регулярно, а в последний раз говорил 31 августа. Он сказал, что вышел из тюрьмы, хотя отбыл всего два года вместо девяти. Подробностей родным он не сообщил.

Он погиб уже через три недели, 22 сентября на передовой в Украине, семье о его смерти сообщили только 13 ноября. Как он оказался на стороне российских солдат и как погиб им не рассказали. Никаких заявлений пока родные делать не готовы, они ждут, чтобы похоронить сына. Забрали ли его в Украину насильно, или он пошел добровольно — родственники не знают. Они считают, что возможно Лемехами предложили ту же «сделку»‎, что и другим заключенным: казнь, в случае отказа от участия в боях.

«Как российское правительство выбрало неподготовленного заключенного и отправило его на передовую без ведома его родной страны? Осужденный не теряет своих прав и не может быть принужден к участию в войне», — спросил в соцсетях Диксон Джере, известный замбийский правозащитник.

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо также потребовал от России объяснений об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремный срок в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии погибнуть.

Вербовку гражданина Замбии подтвердил создатель ЧВК «Вагнера»‎ Евгений Пригожин.

«Да, я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: «Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом». И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: «Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК «Вагнер» спасает тысячи африканцев и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину. И ещё одно, для меня большая честь, я знаю о «Вагнере» лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас». Ньиренда Лемекани Нэйтан 22 сентября одним из первых ворвался в окопы противника, проявил храбрость и отвагу. И погиб героем», — утверждает Пригожин.