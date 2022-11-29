ASTRA: треть мобилизованных сотрудников «Донбассгаза» либо убиты, либо числятся без вести пропавшими

Треть сотрудников «Донбассгаза», мобилизованных на бои в Украине, либо признаны убитыми, либо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ASTRA. По данным Telegram-канала, в зону боевых действий отправили около 900 работников предприятия.

Сотрудников «Донбассгаза» распределили в 11-й отдельный гвардейский мотострелковый полк и 100-ю отдельную мотострелковую бригаду. Около 300 мужчин, работавших на предприятии, на сегодняшний день либо убиты, либо числятся пропавшими без вести, выяснила ASTRA. Всего для участия в боевых действий было мобилизовано 856 мужчин, при этом общая численность штата составляет около четырех тысяч.

Родственники мобилизованных утверждают, что их практически ничем не обеспечивают и бросают на передовую без предварительной подготовки. При этом повесток мужчинам не выдавали — по документам они остаются на рабочих местах. Из-за этого близкие не могут ничего узнать об их судьбе.

«Документов у родных вообще нет, ни повестки, ничего. Юридически там ничего не докажешь. И тела не возвращают. Нет тела — нет дела, зацепиться даже не за что», — сообщил собеседник Telegram-канала.

Руководству предприятия приходится «затыкать дыры» низкоквалифицированными кадрами, добавил источник ASTRA. По его словам, работать на предприятии просто некому.