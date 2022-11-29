Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова оказалась в реанимации

Члена Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову доставили в реанимацию из гомельской женской колонии №4. Об этом в своем Telegram-канале сообщил соратник оппозиционерки Виктор Бабарико.

«Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении. Эту информацию подтвердили адвокату в больнице», — написал Бабарико.

Причина ухудшения состояния Колесниковой неизвестна. По данным Бабарико, оппозиционерку доставили в больницу 28 ноября. Ее определили в первое хирургическое отделение, после чего перевели в реанимацию. Адвоката 29 ноября в третий раз подряд не допустили к Колесниковой в колонию .

«Почему? Объяснили это тем, что нет заявления от нее», — рассказал Бабарико.

Ранее соратникам Колесниковой сообщили, что ее поместили в штрафной изолятор. Информации о том, как давно она там находится и сколько еще пробудет, не было. О госпитализации оппозиционерки администрация колонии ничего не сказала, отметил Бабарико.

«Защитник Колесниковой Владимир Пыльченко в жалобах в прокуратуру и УДИН на отказ в допуске к Марии указывал о своих опасениях за состояние ее здоровья. Никакой реакции на обращения и жалобы от правоохранительных органов не последовало», — заключил оппозиционер.

Мария Колесникова — лидер белорусского протеста, координатор избирательного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и член президиума Координационного совета. В сентябре 2020 года ее похитили неизвестные. После этого белорусские спецслужбы пытались выдворить ее из страны, но она порвала свой паспорт.

В сентябре 2021 года Минский областной суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. В январе 2022 года ее этапировали из СИЗО в гомельскую женскую колонию №4.