The Daily Beast: ЧВК «Вагнер» вербует заключенных в тюрьмах ЦАР

ЧВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в тюрьмах Центральноафриканской Республики для участия в боевых действиях в других регионах, в том числе в Украине. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров ЦАР.

Собеседники издания утверждают, что представители ЧВК «Вагнер» вербуют повстанцев, которые содержатся под стражей за применение насилия по отношению к гражданским лицам. В их числе есть те, кто обвиняется в убийствах и изнасилованиях женщин и детей. По их данным, кампания по вербовке стартовала еще в октябре.

«Никто не может остановить их, потому что правительство дало им полномочия действовать так, как они хотят», — рассказал The Daily Beast офицер, работающий в военном штабе в Банги, столице ЦАР.



Другой собеседник издания рассказал, что вагнеровцы набрали повстанцев для участия в боевых действиях в Мали и в Украине. По его оценкам, вербовщики частной военной кампании освободили порядка 20 человек, которые удерживались в тюрьмах за серьезные преступления.

ЧВК «Вагнер» свободно действует в ЦАР с тех пор, как местное правительство обратилось к России за помощью в обеспечении безопасности и поставках оружия в 2017 году. Частная военная компания российского миллиардера Евгения Пригожина последние пять лет оказывает влияние на органы безопасности республики.